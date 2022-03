"Luis Díaz es de esos jugadores que nace cada 20 o 30 años, es diferente, es bueno para Colombia"

Este martes, la Selección Colombia visitará a Venezuela, en la ciudad de Puerto Ordaz, en el partido de cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y que definirá si el equipo que dirige Reinaldo Rueda clasifica o no al repechaje, de cara al Mundial Qatar 2022.

José Pékerman: "Tengo un cariño grande por la Selección Colombia, pero hoy estoy con Venezuela"

En las horas previas al duelo frente a los venezolanos, Gol Caracol habló con Jhon Edison Castaño, quien fue figura destacada del seleccionado colombiano en su categoría juvenil en 1985, cuando en un Sudamericano en Paraguay fue elegido como mejor jugador del torneo y nuestro país clasificó al Mundial de la categoría en la entonces Unión Soviética.

¿Cómo han sido los últimos partidos de la Selección Colombia con Venezuela?

Castaño, quien hoy trabaja en el Instituto de Deportes de la ciudad de Pereira, maravilló a propios y extraños por su gambeta, picardía y velocidad en la cancha.

¿Cómo ve a la Selección Colombia de la actualidad, que pelea hasta lo último en las Eliminatorias Sudamericanas?

"Hoy por hoy ver jugar a la selección me produce alegría, ganas, antes de entrar a un campo de juego y compartir con estas grandes figuras. Todo lo que concierne al fútbol porque lo mío es el fútbol, yo respiro fútbol, me encanta el fútbol y los veo con mucha alegría, siempre que me siento frente a una pantalla a ver una transmisión de un partido de la selección lo hago con felicidad porque vamos a ver extraordinarios jugadores que militan en las mejores ligas del mundo".

¿Y el presente?

"Se viene de ganarle bien a Bolivia. Estamos en una situación difícil, más no imposible. Estamos tratando de conseguir una clasificación al Mundial 2022. Esperemos de la Selección Colombia lo mejor, en la última fecha".

¿Qué piensa de Luis Díaz, el jugador que es sensación en Colombia?

"Pienso de Luis Díaz que es un extraordinario jugador, de esos jugadores que nacen cada 20 o 30 años, caso Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Faustino Asprilla o Willington Ortiz por solamente mencionar a algunos. Es de esos jugadores diferentes, esos jugadores de los cuales uno piensa que deben ser los mejores jugadores a nivel mundial".

¿Se puede comparar a Luis Díaz con Jhon Edison Castaño?

"Luis Díaz es rápido, habilidoso, inteligente, hace goles, yo era un poco más hábil con la pelota en los pies, pero Díaz es de los grandes jugadores que tenemos en Colombia, a nivel mundial. Lo que me gusta de él es lo atrevido que es, la osadía que tiene, encara rivales y llega al gol".

¿Vamos al repechaje al Mundial?

"Yo creo que sí, tengo la esperanza, tengo la certeza de que ellos van a hacer lo mejor para ir a ganar a Venezuela y Paraguay está jugando bien, y creo que nos va a dar la manito. Con la ayuda de Dios vamos al repechaje y después al Mundial".

Hora y dónde ver Venezuela vs. Colombia en VIVO gratis

Fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

Hora de inicio de la transmisión: 5:45 p.m.

Hora de inicio del partido: 6:30 p.m.

EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022

Brasil, con 42 puntos, Argentina, con 35, y Ecuador y Uruguay, con 25 cada uno, son dueños de los cuatro cupos directos de Sudamérica en el Mundial. Perú, con 21, Colombia, con 20, y Chile, con 19, disputan el acceso al repechaje contra el quinto mejor de Asia.

Eliminada y colista con 10 unidades, Venezuela llega al Estadio Cachamay de Puerto Ordaz tras caer 3-0 ante Argentina el viernes 25 de marzo de 2022.