Luis Díaz, presente en el once ideal de estrellas que no estarán en el Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 será un evento que reunirá a las mayores estrellas del deporte, aunque no siempre se puede contar con todas, ya sea por el nivel de su selección o por la mala suerte con la que haya contado en sus respectivas Eliminatorias.

Sin duda, Luis Díaz será una gran ausencia para la máxima cita del fútbol, que esperaba que el talento que ha demostrado el guajiro, tanto en su club como en Colombia, deslumbrara en los estadios de territorio catarí.

La eliminación de 'tricolor', tras no haber hecho los deberes en las Eliminatorias Sudamericanas, supuso que la oportunidad de 'Lucho' de disputar su primer Mundial, tenga que esperar, y en el mundo del fútbol, lo colocan como una de las estrellas que no brillarán en la competencia.

En una lista de jugadores, realizada por el diario 'The Sun', Luis Díaz está presente en el once ideal de las figuras que no podrán disputar la cita mundialista, donde destacan otros nombres relevantes de grandes futbolistas que los aficionados extrañarán en suelo asiático.

Entre los jugadores más destacados, figuran nombres como Erling Haaland y Martin Odegaard, ambos eliminados con la Selección de Noruega, o también el compañero del guajiro en el Liverpool, Mohamed Salah, quien falló en la tanda de penaltis frente a Senegal, que dejó afuera a Egipto de la cita mundialista.

La selección que más jugadores provee al once ideal, es Italia, con su sorprendente eliminación a manos de Macedonia, que dejó a jugadores como Jorginho, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci y Leonardo Spinazzola, fuera de la Copa del Mundo

Once ideal de estrellas que no estarán en Qatar 2022:

Arquero: Jan Oblak (Eslovenia)

Defensa: Leonardo Spinazzola (Italia), Giorgio Chiellini (Italia), Leonardo Bonucci (Italia), Victor Lindelof (Suecia)

Mediocampo: Yves Bissouma (Costa de Marfil), Jorginho (Italia), Riyad Mahrez (Argelia), Martin Odegaard (Noruega)

Ataque: Luis Díaz (Colombia), Erling Haaland (Noruega), Mohamed Salah (Egipto)