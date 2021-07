Luis Díaz, sobre el trofeo de máximo goleador de la Copa América: "Esto es gracias a todo el equipo"

Luis Díaz no cabe de la dicha: este sábado se refirió al trofeo que lo adjudica como máximo goleador de la reciente Copa América y no se olvidó de sus compañeros de la Selección Colombia, quienes sin ellos no "hubiera sido posible alcanzar este logro".

El también jugador revelación del torneo de selecciones más antiguo del mundo, dedicó algunas palabras en la publicación que hizo a través de sus redes sociales.

"Feliz y agradecido con Dios por haber recibido este reconocimiento como goleador de la Copa América. Esto es gracias al trabajo de todo el equipo, sin ellos no hubiera sido posible alcanzar este logro pero no me conformo y esperemos que sea el comienzo de cosas grandes para nuestra selección", señaló Díaz en su cuenta en Instagram.

Díaz Marulanda le convirtió a la selección de Brasil, en fase de grupos, con una espectacular chilena. Argentina fue otro de los combinados que sufrió el sello de gol del guajiro, en plena semifinal y Perú, que en la disputa por el tercer lugar, el jugador del Porto de Portugal se adjudicó un doblete.

Cabe señalar que, el premio como máximo artillero del certamen es compartido con el astro Lionel Messi, quien también anotó cuatro goles, con la Selección Argentina, que finalmente fue la campeona de la competición.