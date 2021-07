"Luis Díaz sufrió de desnutrición y no podía estar en el Sudamericano; tomé la decisión de llevarlo"

El técnico antioqueño Carlos 'Piscis' Restrepo, quien hizo parte de la Comisión Técnica de la Conmebol en la Copa América 2021, habló este martes en el espacio radial de 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' , sobre Luis Díaz, quien brilló con la Selección Colombia en la competición internacional.

Restrepo fue estratega del combinado 'tricolor', entre 2012 y 2017, de la categoría Sub-20. Precisamente, en ese último año, 'Piscis' disputó el Campeonato Sudamericano en Ecuador y contó una particular historia sobre el guajiro, quien por recomendación médica, por parte del seleccionado nacional, no debió ser incluido en la lista definitiva que representaría al país en ese certamen.

"Estoy feliz porque me tocó una etapa de la vida de Luis que fue muy definitiva, no por el hecho de llamarlo a la Selección, sino por la decisión que se tomó de él a nivel de la competición Suramericana en Ecuador. El concepto de la parte médica de la Selección nos daba pie a sentir que Díaz no podía estar en el Suramericano. Era un hombre que, físicamente, tenía mucha deficiencia, que había sufrido de desnutrición y eso influía también en el aguante de lo que era el torneo", señaló Restrepo en charla con 'Blog Deportivo'.

Y añadió que, "se necesitan nueve partidos para ser campeón en 23 días y en ese momento Luis Díaz era un hombre que te jugaba dos partidos y al tercero había que recuperarlo porque se 'comía el musculo'.

"En un momento insinuaron que Luis Díaz no era un hombre para el Suramericano y la verdad que no apoyé. Yo me reuní con el cuerpo técnico y sentí que por lo que era Luis y su habilidad, debía estar así fuera para cerrar partidos. Tomé la decisión de llevarlo en la nómina definitiva y hoy me siento feliz de verlo así y poder votar y hacer fuerza para que fuera la revelación de la Copa América", señaló el estratega colombiano hablando sobre el guajiro.

Para ese certamen, Luis Díaz logró estar presente en cinco compromisos con la 'tricolor' y disputó 257 minutos. Enfrentó a Uruguay, Venezuela, Chile y Brasil, este último, en dos oportunidades.

Entre tanto, Restrepo, de 60 años, reveló que la estrella del fútbol colombiano y figura del Porto, de Portugal, estuvo peleando 'codo a codo' con los cracks mundiales Lionel Messi y Neymar, por el título a 'Mejor jugador de la Copa América', que finalmente fue entregado al astro argentino.

"Luis Díaz estuvo muy cercano de ser el mejor jugador de la competencia, hizo el mejor gol del torneo y fue la revelación. A pesar de estar en el futbol internacional vino a la Selección a decir que es importante. Eso lo llevó a pelear con Messi y Neymar esa primera posición, pero también hay otras cosas y el recorrido de estos dos jugadores pesan a la hora de definir y darlos como los mejores", finalizó el estratega antioqueño.