Luis Fernando Muriel: "Esperamos que James Rodríguez sea la pieza clave que nos faltaba"

Luis Fernando Muriel, delantero del Atalanta y quien se encuentra con la Selección Colombia, habló este martes en rueda de prensa sobre lo que será el juego contra Brasil, que se disputará el jueves, de su regreso tras superar molestias físicas y del mediocampista James Rodríguez, quien volvió a ser tenido en cuenta, tras un año de ausencia.

Partido contra Brasil

"Este partido hay que afrontarlo con todas las armas necesarias, hacerlo de manera inteligente, el partido tendrá muchas fases y hay que saber interpretar los momentos, sabemos de la calidad técnica de los brasileños y que le gusta tener el balón, este es un partido en el que habrá momentos que tenemos que ir adelante y en otros aguantar, para obtener los resultados que queremos".

Regreso a la Selección Colombia

"Contento de estar acá de nuevo, es una motivación grandísima, reencontrarme con los compañeros después de las dos fechas que me perdí, el estar afuera me hizo extrañar estar acá y me hizo regresar con más ganas. Colombia tiene jugadores con mucha calidad y tiene cosas de las cuales estirar para sacar el resultado y hacer historia".

James Rodríguez

"El regreso y el tener a James dentro de la plantilla nos da una posibilidad más para lo que es este partido, su capacidad técnica y visual es una herramienta importante y esperamos que sea esa la pieza clave que falta para que finalmente podamos sacar diferencia en los partidos, llego con una gran motivación y eso le genera al grupo mucha alegría".

Estado físico

"Llego muy bien, estos meses que estuve parado por lesión y las siguientes semanas me sirvieron mucho para trabajar la parte física y recuperar la forma; llego en gran condición. Reinaldo siempre nos hace sentir importantes a pesar de no estar en convocatoria".

Pelea con James Rodríguez, tras el 6-1 contra Ecuador

"Son cosas que a veces no vale la pena ni salir a aclarar nada, cuando suceden ese tipo de cosas siempre se va hablar y buscar un culpable. Me gustaría que existiera una cámara dentro de la Selección y se dieran cuenta de todo. A James lo tengo al lado en el comedor y siempre ha sido así, nos conocemos desde los 17 años, la relación con él va más allá de la Selección".

Ambiente del grupo

"La motivación es alta, la armonía es siempre la misma, el grupo está muy unido, esa alegría de volver a ver los compañeros se siente y más cuando tenemos dos compromisos tan importantes con Brasil y Paraguay. Los compañeros te reciben con ese gran abrazo y preguntan cómo van las cosas, acá uno se siente en una familia, siempre ha sido de esa manera".