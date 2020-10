Luis Fernando Muriel: "No me gusta lo de mejor suplente, en Selección Colombia quiero ser titular"

Luis Fernando Muriel, delantero del Atalanta y de la Selección Colombia, analizó la previa del partido frente a Venezuela, de este viernes a las 6:30 p.m., en la primera fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial Catar 2022.

James Rodríguez el "jugador a seguir" en Colombia vs. Venezuela, según la FIFA

El jugador nacido en Santo Tomás, en el Atlántico, viene de hacer buenas presentaciones en la Serie A del fútbol de Italia con el Atalanta, con el que incluso se ha ganado un lugar importante gracias a los 18 goles marcados en la temporada 2019/2020.

Acá las declaraciones de Muriel:

“Más allá del buen momento que tenemos diferentes delanteros de la Selección, creo que también cuenta el hecho de llevar tantos años acá, hay mucha experiencia y eso puede ser fundamental. Tener compañero a Duván Zapata, en el día a día es una clave también. Tenemos a otros delanteros como (Jhon) Córdoba, (Alfredo) Morelos y Falcao (García). El poder aportar tantos años de experiencia puede ser fundamental para estar desde el inicio”.

Su posición

“Con estos años de Selección Colombia son muy pocas las veces en las que he podido jugar como centro delantero. Creo que mi trabajo acá es otro, más de acompañamiento, de caer por las bandas, de recibir y jugar y eso me hace el delantero diferente. Por mis características se me facilita ese trabajo. Así lo considera el 'profe' Carlos Queiroz y también el profe Pékerman en su momento”.

Publicidad

El Atalanta

"El entrenador (Gasperini, en Atalanta) habló mucho conmigo diciéndome que siempre iba a ser importante como suplente. Mi papel iba a ser fundamental. Ahora, con una plantilla más amplia; eso me ha ayudado a ser titular. Así que la etiqueta del ‘mejor suplente’ no me gusta mucho. Mi pensamiento siempre es el de ser titular, más con el momento en el que estoy en mi club. Quiero ser titular en la Selección”.

*Venezuela

“Lo que venimos viendo en estos últimos años es una Venezuela en crecimiento, con muchos jóvenes de talento y que no es la misma Venezuela de hace unos años, que quizá se podía pensar que era un equipo fácil. Ahora tienen varios jugadores jugando en las ligas grandes de Europa. Si bien cambiaron de entrenador, la idea de juego será la misma"

Información en desarrollo