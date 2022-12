Luis Fernando Muriel: “Vengo con sensaciones diferentes, estoy más maduro y con experiencia"

El jugador del Sevilla afirmó que llega mucho más maduro que hace cuatro años por lo que confía en ser uno de los elegidos por José Pékerman y así ir a su primer certamen orbital, tras haber quedado relegado de Brasil 2014.

Hace cuatro años, Luis Fernando Muriel asistía a la rueda de prensa que José Pékerman brindó al momento de dar a conocer sus 23 elegidos para el Mundial de Brasil 2014. En aquel momento, el delantero aceptó su decisión y se aferró a su juventud para poder demostrar en el trascurso de este tiempo que debía ser uno de los escogidos para Rusia 2018.

Con esta mentalidad afrontó el desafío de estar en el sexto Mundial de Colombia y hoy puede decir que tiene medio pie en el avión que llevará a los 23 jugadores de la Selección que estarán en el torneo más importante del mundo.

“Para el Mundial pasado estaban cuatro delanteros y todos venían siendo goleadores en sus equipos. Esta vez soy uno de esos cuatro, entonces es diferente, para Brasil era el quinto, el que venía a buscar el cupo”, aseguró Muriel

De hecho, el jugador de 27 años fue precisó y afirmó: “Esta vez siento que soy uno de los delanteros que puede ir al Mundial y ojalá así sea”.

“Vengo con sensaciones diferentes, estoy más maduro y con más experiencia en el futbol europeo. Eso cambia las cosas. Además, llego con las ganas de darlo todo, con la motivación de cumplir un sueño”, replicó.

Interrogado por cómo terminó la temporada, Muriel señaló: “Creo que bien, termine jugando lo que quería, con una regularidad importante y llego en un buen momento”.

El poder cubrir varias posiciones en el ataque me permite soñar con estar en el Mundial. Que el ‘profe’ pueda utilizarme por la banda, por el centro o detrás del delantero, me da más posibilidades”, añadió.

Sin embargo, al momento de elegir, Muriel prefiere jugar como segundo delantero, detrás del hombre de punta. “Es en la que me he desempeñado. arranco con espacios y de frente al arco. De hecho, el ‘profe’ aun jugando por la banda me pide mucho eso, que me vaya al centro y acompañe al delantero”.

Finalmente, el atacante del Sevilla analizó el grupo de Colombia en el Mundial, conformado por Japón, Senegal y Polonia.

“Es un grupo importante, selecciones con nombres en los mejores equipos a nivel mundial. No será fácil, pero nosotros tenemos una selección muy fuerte y debemos pensar en eso”, concluyó.

