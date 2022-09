Luis Gabriel Rey: "En la Selección Colombia hay una buena camada de jugadores jóvenes"

"En el tema de la Selección Colombia hay una camada de jóvenes talentos que están surgiendo. Los veteranos los están cobijando y hay que creer y respaldarlos". Esas fueron las palabras de Luis Gabriel Rey, exjugador del seleccionado colombiano y de amplia trayectoria internacional, en las horas previas al partido de fogueo frente a México, que se jugará este martes 27 de septiembre de 2022 y que se podrá ver EN VIVO por la señal principal de Caracol Televisión, con el sello de Gol Caracol, y en www.golcaracol.com.

El antiguo delantero agregó que "hay jóvenes talentosos, a los que les están dando la oportunidad. Y hay otros que también pueden ir acercando, como el jugadores de Millonarios , Carlos Andrés Gómez".

Como quiera que Rey jugó en clubes como Atlante, Morelia, América, Puebla, Jaguares y Pachuca, entre otros; conoce bien al seleccionado de México, que cuenta con la dirección técnica de Gerardo 'Tata' Martínez.

Así habló del equipo 'manito', que será el segundo compromiso en la era del entrenador Néstor Lorenzo sentado en el banquillo nacional.

"Lo que pasa ahora es que el mexicano es muy patriota y últimamente los técnicos que han venido son extranjeros. El 'Tata' empezó muy bien, pero se fue equivocando en cuanto a jugadores y ahí vuno el reproche de los hinchas. Hay jugadores que la gente quiere que llamen, y ahora le han cobrado no llamarlos", comentó con claridad Rey,

Otras declaraciones de Luis Gabriel Rey

"Lo que pasa acá es que el técnico Martino no ha llamado a jugadores como Carlos Vela, como Chicharito Hernández. Por su calidad hace que la gente se enoje un poco. Esos jugadores no convocados son los que tienen a muchos enojados".

"Después del partido en el que México le gana 1-0 a Perú, parece que no van creciendo. Me parece que ahora no están bien, no están tan fuertes e incluso terminaron sufriendo en la Eliminatoria. Es un equipo más frágil que los del pasado".

"Para Colombia en las Eliminatorias hay que empezar bien, porque al final se complican siempre las eliminatorias. Es una bonita oportunidad para los jóvenes que compitan en Eliminatoria, y lo que se debe hacer es llenarlos de energía".

¿A qué se encuentra dedicado Luis Gabriel Rey?

Rey habló de que ya realizó todos los estudios para ser entrenador y que recientemente estuvo trabajando en el cuerpo técnico de Culiacán, en el balompié de ascenso mexicano. Además de eso, contó que se encuentra laborando en Real Santander.