“Luis Sinisterra entiende el juego, es fino en el último pase; puede aportar en Selección Colombia”

Luis Sinisterra es uno de los jugadores colombianos que más se están destacando en el fútbol internacional, con el Feyenoord, de Países Bajos. Eso lo llevó a ser convocado nuevamente a la Selección Colombia y hay mucha expectativa por todo lo que puede aportar, en el presente y en el futuro.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con Hubert Bodhert, quien dirigió al oriundo de Santander Quilichao, en Once Caldas, meses antes de partir al balompié europeo.

Bodhert contó en qué ha mejorado Sinisterra, los recuerdos que tiene de cuando lo tuvo a sus órdenes en el blanco de Manizales y lo que puede brindarle a la Selección Colombia, siendo una de las piezas para los años venideros de la ‘tricolor’.

¿Qué Luis Sinisterra encontró en aquella oportunidad en Once Caldas?

“Estuvo seis meses, pero fue un tiempo extraordinario, un chico con una gran capacidad, con mucha juventud, pero al ver sus características, es esa clase de jugadores a mí me enamoran. Un joven que tenga personalidad conmigo tiene todas las garantías, le dimos la continuidad, se adaptó a las formas y fue un semestre espectacular y ahí se le da la oportunidad de ir a Países Bajos”.

¿Qué recuerdos tiene de él en ese tiempo que lo dirigió?

“La anécdota básicamente era su rendimiento, que fue muy bueno, yo le decía que era muy parecido a los mejores momentos del ‘Tino’ Asprilla, por la velocidad, el cambio de ritmo sobre la marcha y cambio de direcciones. Él es un ‘pelao’ estructurado, inteligente, estudioso, de una buena familia, la estructura de educación, se dejó hablar siempre y estuvo presto a escuchar, a modificar. Acá le insistíamos mucho en el ida y vuelta, sobre todo el regreso y estuvimos trabajando en ello, y cuando estaba en Países bajos me llamó y me dijo ‘joda profe, lo que tú me habías dicho, acá lo primero que me piden es correr para atrás primero’. De las cosas que le hablábamos, que tenía que mejorar, con lo que se iba a encontrar en Europa, le salió y me llamó a reconocerlo”.

¿En qué más cree que ha mejorado Luis, para tener ese gran nivel?

“Un jugador mucho más formado, que es fuerte por naturaleza, lo veo más ancho, con más masa corporal, en su juego más aplomado, muy maduro, antes era más fogoso. Ahora, tiene un orden, pero cuando ese muchacho agarra la pelota cerca al pie, no lo detiene nadie, eso lo ha aumentado mucho más, hay que saberlo utilizar, porque puede jugar por banda, de media punta, me muero por verlo jugar en la Selección Colombia".

¿Cómo lo ve para el presente y futuro de la Selección Colombia?

“Sinisterra, a mi forma de ver, personal, es uno de los jugadores que debe iniciar el proceso del futuro de la Selección. Hay varios jugadores jóvenes en el exterior, de gran capacidad y condición que le van a servir a nuestro país, a nuestra Selección, están madurando, en equipos con exigencia, y Luis es uno de ellos. Es un hombre de proceso y para tener en cuenta para lo que se viene, para el futuro, porque él es fino en ese último pase, entiende el juego”.

¿Qué mensaje para Sinisterra, para que pueda brillar en la Selección Colombia?

“Que tenga paciencia y en el momento que tenga la oportunidad de entrar, crea en sus capacidades, él puede solucionar situaciones complejas que se presenten en un partido”.