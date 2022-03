Luis Sinisterra, jugador de la Selección Colombia: "Hay que salir a 'comernos' a Bolivia"

"El talento está y tenemos que salir a ahogar a nuestro rival, la primera opción que tengamos debemos marcar, hay que salir a 'comernos' a Bolivia". Esas fueron algunas de las palabras este martes de Luis Sinisterra, uno de los 28 convocados por Reinaldo Rueda a las Selección Colombia para los dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas contra bolivianos y Venezuela, de los próximos 24 y 29 de marzo próximos.

El jugador del Feyenoord, de Países Bajos, agregó en la rueda de prensa que se dio hace pocos minutos que "las cosas en la Selección se han hecho bien, lo que ha faltado es tener la tranquilidad para marcar, pero se que esta vez vamos a tener la paciencia de anotar. La idea es ganar y meterle presión a los rivales en la tabla de posiciones".

Con respecto a la posición en la que más le puede dar rendimiento al seleccionado colombiano, Sinisterra comentó que "si ven mis partidos, yo me muevo por la zona de ataque, en mi club no tengo una posición fija. Me gusta llegar más por el centro pero siempre daré lo mejor de mi para la Selección".

Declaraciones de Luis Sinisterra, jugador de Selección Colombia

La Selección Colombia

"El ambiente en el grupo está muy bien, contamos con grandes seres humanos, estamos motivados para estas dos fechas. Es importante mantener la armonía en el grupo para conseguir grandes cosas".

El DT Reinaldo Rueda

"Estoy muy agradecido con el profe por darme la confianza de representar a mi país y espero tener la posibilidad de mostrar lo que puedo dar y si entro a la cancha, salir a dar mi mejor versión".

¿Hora y dónde ver los próximos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección colombiana se enfrentará a Bolivia el jueves 24 de marzo en Barranquilla y el 29 de marzo contra Venezuela como visitante en Ciudad Guayana. Los dos partidos serán a las 6 y 30 de la tarde, hora de nuestro país, y se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.

