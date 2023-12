Macalister Silva, conmovido por su primera convocatoria: "Esta parte de mi vida se llama felicidad"

La felicidad de David Macalister Silva en este momento es indescriptible. Y es que no es para menos . El capitán ‘embajador’ recibió la noticia este lunes de que sería convocado por primera ve en su vida a la Selección Colombia de mayores.

Varios fueron los años y oportunidades en las que el mediocampista de 36 años afirmó que nunca dejaría de soñar con el combinado ‘tricolor’ y, justamente este 4 de diciembre de 2023, se cumplió el deseo. es por eso que, llegando a Bogotá después de su viaje a Cali, el futbolista ‘albiazul’ atendió a la prensa presente en el aeropuerto y dio sus primeras impresiones de lo que ha sido este importante llamado.

“Esto es algo que lo soñé casi desde que empecé a jugar, pero los tiempos de Dios son perfectos, le doy gracias a él por haberme enseñado a esperar”, indicó inicialmente Macalister Silva, quien también detalló el ‘mar’ de emociones que siente en el momento por todo lo que significa la noticia para él.

“Siento una felicidad grande y yo no descarto, es uno de mis grandes objetivos, el poder ir a demostrar, porque uno debe ir a demostrar el por qué fue a la Selección Colombia y aunque no se sabe si más adelante se podrá repetir, en este momento lo único que le pido a Dios es que me dé la sabiduría para disfrutarlo de la mejor manera”, complementó el capitán ‘embajador’.

Y es que, en solo un par de horas Macalister pasó de la tristeza a la euforia y alegría, pues, de ser eliminado con Millonarios de la gran final de la Liga II-2023, el futbolista bogotano aterrizó a la capital del país sabiendo que es uno de los seleccionados por Néstor Lorenzo para vestir los colores de la ‘tricolor’ en los duelos de fogueo frente a Venezuela y México.

Macalister Silva, jugador y capitán de Millonarios FC. Foto: Twitter de Millonarios.

Todo en un lapso muy corto de tiempo. Muchas emociones para un jugador que siempre deseó ser convocado por Colombia: “Es difícil, me acordé de muchas cosas, estoy conmovido porque no es fácil a esta altura cumplir ese sueño. Son muchas cosas, entre ayer (domingo) y hoy (lunes) ha sido una montaña rusa de emociones, pero el tiempo de Dios es perfecto y estoy muy agradecido, muy feliz. Esto es como en la película, esta parte de mi vida se llama felicidad. Todavía me erizo, porque es algo que soñé y que hoy por hoy lo puedo cumplir. No hay palabras para expresar la felicidad que tengo”.

Se espera que en el transcurso de la semana, Macalister Silva se incorpore a la concentración y se ponga a disposición del cuerpo técnico, previo al viaje a Estados Unidos, donde Colombia se medirá Con Venezuela y México, el 10 y 16 de diciembre respectivamente.