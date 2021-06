"Manito, se nos cumplió": Jaminton Campaz, la historia detrás de su debut en la Selección Colombia

¿Quién dijo que los sueños no se hacen realidad? Para los que duden de ello, pregúntenle a Jaminton Campaz. Con trabajo, profesionalismo, esfuerzo, entrega, sacrificio y amor, consiguió un logro bastante importante.

El pasado jueves 17 de junio, en el marco de la Copa América y con tan solo 21 años, el actual jugador del Deportes Tolima debutó en la Selección Colombia. Todo aconteció, en el partido que finalizó 0-0 contra Venezuela.

Si bien no fue titular, cuando transcurría el minuto 62, en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia), el director técnico Reinaldo Rueda le dio la oportunidad e ingresó a la cancha, por Luis Fernando Muriel.

"No hay metas imposibles, sino hombres incapaces" puede ser la frase que defina esta historia. Y es que todo lo que vivió el nacido en Tumaco, Nariño, para estar donde está, es digno de admirar y valorar.

Para conocer más de la vida de Jaminton, en Gol Caracol hablamos con su hermano, Mike Campaz, futbolista y de largo recorrido por varios clubes del país, entre ellos Tolima, Santa Fe, Once Caldas y Pasto.

¿Cómo nace el amor por el fútbol, en Jaminton?

"Desde pequeño, se veía que le gustaba muchísimo. Cuando yo estaba en el Tolima, todas las mañanas, me acompañaba a los entrenamientos. Desde ahí, se encaminó, entendió y se dio cuenta de cómo era la realidad. Todo lo asimiló como era y eso le permitió llegar a la profesional en el 'pijao', estar en selecciones juveniles y ahora en la de mayores"

Publicidad

Más allá de lo futbolístico, ¿qué es lo que más le sorprende de su hermano?

"Es un joven con mucha ambición. Nunca se conforma y siempre quiere más. Pero otra cosa que me llama la atención para bien es que, a su edad, tiene todo muy claro y está mentalizado. Todo esto que ha conseguido y está consiguiendo es fruto de su trabajo diario, del empeño que le pone a lo que hace y de su desempeño en la cancha"

Ya que habló del día a día, ¿cómo ha sido la preparación de él?

"Se entrena por la mañana y, en las tardes, va al gimnasio. Siempre se cuida y se mide con las cosas. Su compromiso es impresionante. Encontrar eso en un jugador es fascinante. Además, le saca provecho a las enseñanzas de los preparadores físicos, es receptivo con los entrenadores, hace los trabajos funcionales, en fin".

¿A qué o a quién cree que se debe que Jaminton sea así?

"La mayoría de mis hermanos, nos criamos sin un papá. ´Por ende, nuestra mamá lo ha sido todo. Es estricta en cuanto a lo personal y siempre nos inculca que debemos ser dedicados en los trabajos. Ella ha sido quien nos ha guiado, enseñado e inyectado cuanto valor existe, aportando a ser quienes somos hoy en día"

Y usted, como hermano mayor, ¿qué le ha aportado?

"Cuando salí del país, me di cuenta de que a los futbolistas del medio, solo nos preocupaba entrenar y jugar. Estando allá, mi mentalidad cambió y eso intenté enseñárselo. De hecho, en la pandemia, yo era quien lo motivaba a entrenar. Eso lo volvió hábito y dio sus resultados. Año y medio atrás, le dije que esperara, que los frutos llegarían, y los está recogiendo"

¿Cómo lo ve Jaminton a usted, Mike?

"Dice que soy el hermano cansón (risas). Quizá tenga razón porque soy el que más le hablo, le digo, lo molesto, en fin. Pero siempre con el fin de que las cosas le salgan bien y creo que, hasta el momento y gracias a Dios, así ha sido. He tenido la posibilidad y la oportunidad de aportar en su crecimiento. Eso sí, no es nada fácil"

Imagino que el fruto más grande, hasta ahora, es la convocatoria a la Selección. ¿Qué le han dicho?

"Para nadie es un secreto que, como familia, nos llena de mucha felicidad. En su momento, lo vivimos con Carlos Darwin Quintero, nuestro primo. Ahora, verlo a mi hermano, es algo único. Somos siete hermanos, todos muy unidos y cada uno le habla. Él es muy receptivo, es un buen muchacho, y con un espíritu de humildad. Es buen hijo, hermano y padre"

Publicidad

¿Cómo fue recibir ese llamado por parte del técnico Reinaldo Rueda?

"Antes de que saliera la convocatoria, estábamos expectantes. Cuando anunciaron la primera y no estuvo, él fue el primero en decir que 'no pasaba nada, que seguiría trabajando y que ya llegaría el momento'. Cuando viajó a Valledupar, para el partido contra Cali, le dijimos: 'hoy es el día, a romperla'. Y así fue. Tras el anuncio, me llamó para decirme: '¡Manito, se nos cumplió!'. Fue una felicidad enorme"

Estando concentrado con la 'tricolor', ¿qué le ha comentado?

"Él estuvo en la Sub-17 y Sub-20, pero estar en la mayores es lo máximo. De hecho, me dice: 'no, manito, esto es otra cosa, ya es otro nivel'. Está muy contento. Además, nuestra madre está muy feliz y verla así, nos llena de alegría a todos y él lo sabe. Los Campaz somos muy futboleros, lo llevamos en la sangre y se nota"

Ahora, ¿qué sigue? ¿Dónde le gustaría ver a Jaminton?

"Siempre hablamos de eso con él, pero su respuesta es: 'manito, donde Dios me coloque, ahí estaré para dar lo mejor'. A veces me decía que Chelsea o Real Madrid, pero para llegar allá, faltan escalones. Tiene que seguir trabajando. Dios permita que sea la mejor opción para él y pueda encaminar su carrera de la mejor manera"