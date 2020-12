¿Marcelo Gallardo se dejaría tentar ante un llamado de la Selección Colombia?

En el minuto a minuto posterior a la salida de Carlos Queiroz del banquillo de la Selección Colombia se han venido generando tendencias en las redes sociales, que se han convertido en el espacio ideal para que los hinchas den sus conceptos y exterioricen la opinión sobre el nombre ideal para el equipo nacional de mayores.

Carlos Queiroz y su mensaje de despedida de Colombia

Y así hay un nombre y un apellido que genera buenas sensaciones. Ese es el del argentino Marcelo Gallardo, de gran trabajo en River Plate y con títulos en su haber como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Sobre ese particular, quien mejor para entregar un concepto que el periodista argentino Juan José Buscalia, del equipo de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

A Diego Maradona no lo dejan descansar en paz, siguen los líos

"Gallardo tiene en River Plate un sueldo europeo. No tiene inconvenientes ni económicos, ni familiares. Entonces (para ir a Colombia) debería tener un reto profesional, por ejemplo, de clasificar a un Mundial", indicó inicialmente Buscalia.

Publicidad

El comunicador agregó que "como Gallardo no vive con su antigua esposa, estando en Argentina puede ver s sus hijos. No me lo imagino (a Gallardo) yéndose de acá".

Así las cosas, en los próximos días se seguirán tejiendo versiones y comentarios sobre los candidatos para llegar a suceder a Queiroz en la Selección Colombia. Los encargados en decidir son los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y mientras tantos los seguidores y la prensa están a la expectativa.