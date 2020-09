Mario Alberto Yepes y un momento único: “Cantar el himno en el mundial que pude jugar”

Mario Alberto Yepes tuvo este jueves una entrevista con ‘TyC Sports’, en la que habló de muchas vivencias que tuvo durante su carrera como futbolista, desde sus inicios hasta el retiro.

El exdefensor colombiano recordó sus épocas de estudiante en la Universidad y dijo de lo que sería hoy, sino llegaba al profesionalismo en el exigente mundo del fútbol.

“Hubiera sido administrador de empresas, dejé de estudiar porque llegué al Deportivo Cali. Jugando Copa Libertadores no me alcanzaba el tiempo para seguir mis estudios”, indicó Mario Yepes.

El exjugador de la Selección Colombia recordó también que con su primer sueldo compró “unos guayos”, que le hacían falta en aquellos años donde su posición no era la misma en la que todos lo conocimos.

“Al comienzo jugaba de delantero y mi ídolo era Marco Van Bansten, porque estaba en mí misma posición”, agregó el vallecaucano.

Durante su carrera, Mario Alberto Yepes conoció a Zlatan Ibrahimovic, jugador sueco de quien se volvió gran amigo. Con él mantiene la amistad hoy, tal como lo contó.

“Cuando llegábamos a la pretemporada nos dividían en parejas para los exámenes médicos, me tocó con Zlatan. Un tipo que pesaba 92 kilos y tenia 6% de grasa, era una pared. Tengo buena relación con él, es una persona que vive su personaje, por fuera tiene un gran corazón, una persona especial”, aseguró el ex River Plate.

En ‘TyC Sports’ le preguntaron sobre un momento único que Mario Yepes tuvo durante sus años como futbolista.

“Cantar el himno en el único mundial que pude jugar. Lo cantamos todos a capela porque la organización lo corto”, recordó.

El vallecaucano evocó el momento en el que con Colombia salió eliminado del Mundial de Brasil 2014.

“El partido merecía un árbitro mejor, Colombia era invicta y Brasil era el local. Me parece que el árbitro no había estado a la altura y en el partido no lo estuvo. Con VAR no sé si hubiera sido distinto, el árbitro era muy malo”, indicó el referente de nuestro país.

La Selección Colombia llegó a ese Mundial de la mano de José Néstor Pékerman, director técnico de aquel recordado grupo de jugadores que quedó en la historia por llegar a cuartos de final.

“En Colombia valoramos mucho lo que hizo José Pékerman con la selección. Los jugadores valoramos esa mentalidad dentro del equipo. La relación cambió porque dejé de ir a la selección”, finalizó.

Sobre la salida de Juan Fernando Quintero de River Plate, el exNantes aseguró que el mediocampista sabe muy bien lo que tiene que hacer.

“Juanfer está joven, tiene mucha experiencia, ya fue a Europa. Él la tiene clara, no hay que darles consejos”, concluyó Mario Alberto Yepes.