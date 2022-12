Mario Yepes: “A los muchachos de la Selección les daba pena estar conmigo en la habitación”

El director deportivo de la Federación Colombiana y excapitán del combinado nacional habló también de sus vivencias con Francisco ‘Pacho’ Maturana.

Mario Alberto Yepes recordó este martes en la noche, durante un Instagram live con José Praolini, una anécdota de las concentraciones con la Selección Colombia que se clasificó al Mundial de Brasil 2014.

“A los muchachos de la generación de 2014 les daba pena, o no sé, estar conmigo en la habitación, nunca los veía. Un día bajé y esperé que se reunieran varios en la habitación y les llegué. Cuando me vieron se empezaron a ir y les dije ‘no, un momento, ustedes se están equivocando porque no es así, ustedes tienen esa puerta abierta y pueden confiar en mí’”, aseguró Yepes.

“Eso fue fundamental. Si tenía que jugar cartas con ellos lo hacía. Me divertía y la pasaba bien. Hay que ponerse en las posiciones, brindar confianza y brindar valor”, agregó.

El excapitán de Colombia recordó también una anécdota con el entrenador Francisco Maturana, el día antes de la final de la Copa América de 2001, en la que se enfrentaron a México.

“Íbamos a jugar la final de la Copa América y la noche anterior nos acostamos tarde con Iván (Córdoba), creo que por los nervios. Al día siguiente llegamos 10 minutos tarde a la charla con ‘Pacho’ (Maturana). Le dijimos que qué pena, que se pagaría la multa, y Pacho, con mucha lógica, nos dijo que la única manera de pagar eso era ganar la Copa”, finalizó.

Cabe recordar que Yepes Díaz, de 44 años, colgó los guayos en 2015, luego dirigió al Deportivo Cali y ahora se desempeña como director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

