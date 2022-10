Mario Yepes: "A Néstor Lorenzo hay que generarle un buen ambiente en la Selección Colombia"

Mario Alberto Yepes dejó una imagen en el tiempo en el que defendió los colores de la Selección Colombia, de la que fue referente en el Mundial de Brasil 2014 y en la que se ganó el aprecio y el respeto de los aficionados de nuestro país. Además de eso y tras su retiro de la actividad profesional; el vallecaucano también trabajó con la Federación Colombiana en calidad de gerente deportivo del seleccionado. Sin embargo, allí estuvo hasta el pasado mes de junio.

Desde entonces, el antiguo zaguero central se ha dedicado a estar junto a su familia y a prepararse para lo que venga en un futuro, en el balompié. Y ahora, en las últimas horas, se conocieron unas declaraciones que le concedió Yepes a 'El Espectador', medio con el que habló de temas relacionados con la eliminación de Colombia del Mundial Catar 2022, de su labor en la FCF y hasta de los entrenadores que pasaron en el último tiempo por el banquillo del seleccionado de nuestro país.

Acá algunas de las declaraciones más relevantes que entregó Mario Yepes:

"Vi a muchachos que hicieron todo lo posible por lograrlo (la clasificación al Mundial 2022), hubo muchos esfuerzos y es un duelo que poco a poco va a ir pasando, la verdad fue algo que me dolió mucho. Pero es un duelo que hay que hacer, un Mundial sin Colombia no es lo mismo".

"La Selección de las Eliminatorias es una generación que lo tenía todo, con muchos jugadores en Europa y de mucha experiencia. Lastimosamente no se cumplió el objetivo, sobre todo jugando de locales. En las Eliminatorias anteriores siempre fuimos fuertes en casa. En esta nos costó, hubo un déficit de puntos ahí y costó".

"Me di cuenta de que todavía no lo han entendido (los directivos). Y que hay gente que sigue creyendo en lo que hacen al haber periodistas y personas alcahuetas. No dejan hacer y no hacen tampoco. Ese es el gran problema que tenemos y necesitamos un cambio".

"A Néstor Lorenzo hay que generarle un buen ambiente para que las cosas se hagan bien. Es una buena persona, muy trabajadora. Conoce el medio y ojalá las cosas le salgan bien no solo para hacer unas buenas Eliminatorias sino para conseguir un título".

"Decir que Queiroz estaba por fuera de nuestra identidad no tiene ninguna lógica. La identidad va mutando con los años y va en desarrollo de los jugadores que tengas. También de cómo esté el fútbol, si se está jugando con enganche, diez o mediapunta, en fin".