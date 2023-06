Mateo Cassierra: "Tenía nervios, pero lo importante es que se hicieron las cosas bien"

Mateo Cassierra se convirtió en la gran figura de la Selección Colombia, este viernes en el compromiso preparatorio frente a Irak. Si bien, el delantero había sido uno de los resistidos en el llamado de Néstor Lorenzo, el atacante de registro del Zenit logró debutar con creces en la 'tricolor', entró, marcó gol y le dio la victoria al combinado patrio.

Una vez finalizado el partido disputado en el estadio Mestalla de Valencia, el hombre que se llevó los reflectores, Mateo Cassierra, dio sus impresiones de lo que fue su debut con la Selección Colombia.

En una de sus intervenciones reveló las palabras que le dijo el timonel argentino antes de su ingreso al terreno de juego, "él me dijo que disfrutara, que entrara en sintonía con el equipo. Era mi debut, había ciertos nervios, pero lo importante es que se hicieron las cosas bien y ahora tenemos que pensar en el siguiente partido frente Alemania".

Y es que el atacante oriundo de Barbacoas fue un completo revulsivo en la 'tricolor' y al minuto de haber ingresado logró marcar la diferencia, aprovechar un gran centro de Jhon Arias y marcar el único gol del encuentro entre colombianos e iraquíes.

Asimismo, Mateo Cassierra también reveló quien lo estuvo acompañando en esta importante noche para su carrera deportiva, "está mi esposa, mi hija y mi mamá, toda la gente de Barbacoa que me apoya, también mi abuela que lastimosamente no me puede ver, pero me puede oír y eso me da mucha motivación para seguir".

De este modo, el delantero de 26 años logró cerrar una noche que jamás olvidará, en la que logró debutar con gol y victoria incluida en la Selección Colombia.

Cabe resaltar que con este único tanto de Mateo Cassierra, Néstor Lorenzo sigue inflando sus números al mando de la 'tricolor' manteniendo su invicto en los siete partidos dirigidos, de los cuales ha logrado sumar cinco victorias y dos empates, para un rendimiento del 81%.

Recordemos que el próximo compromiso de la Selección Colombia será este martes 20 de junio a 1:45 p.m. (hora colombiana), cuando se mida contra su similar de Alemania, en un partido que representará la prueba más exigente para el estratega argentino en su periplo por el banquillo de la 'tricolor'.