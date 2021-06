Mateus Uribe: "Miraremos los partidos de la fecha, es importante conocer quién será nuestro rival"

La Selección Colombia será testigo de la última fecha de la fase de grupos de la Copa América, debido a su jornada de descanso. Por eso, Mateus Uribe ya está en mentalizado en los cuartos de final, y así lo hizo saber en rueda de prensa de este domingo 27 de junio.

FECHA DE DESCANSO

"Estos días sin competencia, nos han servido para seguir conociéndonos y seguir trabajado la idea del profesor Reinaldo Rueda con todo el grupo. Nos hace énfasis en el balón, que es lo que a él le gusta. Vamos por buen camino".

AUSENCIA DE JUAN GUILLERMO CUADRADO

"Cuadrado es un jugador muy importante para la estructura de nuestra selección. El 'profe' sigue estudiando cómo suplirlo para el próximo partido, tenemos jugadores que pueden suplirlo. La base del equipo no puede cambiar".

POSIBLE RIVAL EN CUARTOS

"Hemos tenido la oportunidad de enfrentar tanto a Uruguay como a Paraguay y sabemos que son durísimos. Lo que estamos trabajando, nos puede ayudar para lograr el objetivo que es superar la fase".

CONTINUIDAD EN LA COPA AMÉRICA

"Afortunadamente, he tenido continuidad tanto acá, como en Porto. El profe Rueda me ha tenido confianza y eso es muy importante para mí, porque me gusta aportarle lo que sé a la selección. Rueda me tiene en ese papel de volante mixto, que dé la sorpresa llegando al arco rival".

PARTIDO CONTRA BRASIL

"Hicimos el partido contra Brasil como lo planteamos, controlamos gran parte del primer tiempo. Ya en la segunda parte era lógico que iban a adelantar líneas y que nos iban a embestir, pero bueno son cosas a corregir".

SOCIEDAD CON WILMAR BARRIOS

"Con Wilmar (Barrios) me siento muy bien, porque sé que tengo a alguien que respalda a la hora de yo desplegarme en ataque. Lo conozco desde hace mucho tiempo y siento que tenemos mucho 'feeling', dentro del terreno de juego".

REINALDO RUEDA Y SU CONFIANZA

"Reinaldo Rueda es una persona muy trabajadora, muy respetuosa. Es una persona que te da esa confianza tanto dentro, como fuera de la cancha. Te puedes sentar a hablar con él sobre cualquier cosa y eso es importante para construir un equipo".

INFLUENCIA DE REINALDO RUEDA EN LA SELECCIÓN

"Es una persona muy experimentada y eso nos favorece a todos como grupo. Su experiencia le va a venir muy bien al fútbol colombiano, cuando me enteré que iba a ser el DT de Colombia me dio mucha alegría, no solo porque lo conozco, sino porque sabía que nos iría bien".

ÚLTIMA FECHA

"Sí estaremos pendientes de los partidos de esta jornada, es importante conocer contra quién nos enfrentaremos, para conocerlo mejor".