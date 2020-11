Mateus Uribe: “Somos conscientes de que no hicimos un buen partido, nos ayudará a abrir los ojos”

Mateus Uribe analizó el 3-0 que sufrió la Selección Colombia , este viernes, en el Metropolitano de Barranquilla, con Uruguay.

El mediocampista antioqueño habló en rueda de prensa y aceptó que la ‘tricolor’ no tuvo una buena presentación.

“Nosotros estamos mas adaptados a esto, siempre hemos jugado en este horario, es una ventaja y hoy no la supimos aprovechar. Estamos conscientes de que no hicimos un gran partido, pero para rescatar nos deja un poco tranquilos que lo sabemos, esto nos abre los ojos para saber que todos los partidos son importantes y contra estos rivales no podemos dar ventajas”, aseveró.

