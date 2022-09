Mateus Uribe: “Vengo motivado a Selección Colombia para este proceso con Néstor Lorenzo”

Mateus Uribe es uno de los experimentados de la Selección Colombia y que recibió la confianza del técnico Néstor Lorenzo para este nuevo proceso que inicia en la ‘tricolor’.

Por eso, el mediocampista del Porto habló con Gol Caracol sobre las expectativas que hay con el estratega argentino, de los jugadores jóvenes y de sus sensaciones por estar con el combinado nacional.

“La verdad muy contento de estar nuevamente acá en la Selección, siempre lo he dicho que venir a representar a mi país y ponerme esta camiseta es algo que nos enorgullece mucho a mí, a mi familia. Vengo muy motivado para iniciar este proceso de la mejor manera, estos partidos de preparación, entrenamientos con este nuevo cuerpo técnico, para entender sus conceptos, idea de juego y conocernos”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Mateus Uribe para Gol Caracol:

*La idea de Néstor Lorenzo

“La verdad el profe tiene una idea clara, de unir el grupo, de volver a mostrar ese juego que tiene la Selección Colombia. No hemos tenido mucho tiempo de hablar, pero poco a poco vamos entendiendo sus métodos, vamos a tener reuniones y así entender su método”.

*Los jóvenes que van acercándose a la Selección Colombia

“Hay muchos compañeros que vienen por primera vez y que sé que le van a aportar mucho a la Selección. La verdad he tenido poca oportunidad de compartir con ellos, llegué anoche, no he tenido mucha oportunidad pero sé de la calidad que tienen. Hay que tratarlos como personas, son grandes personas y acá en la Selección somos familia, todos nos tratamos por igual, que vengan a ayudarnos y nosotros ayudarlos a crecer”.

*La expectativa de Mateus Uribe con la Selección Colombia

“Yo la verdad me considero muy soñador y más en la selección, siempre lo hago soñando con triunfos, títulos. Estoy centrado en este nuevo proceso, darle el 100 por ciento a la Selección, arropando a los jugadores más jóvenes, aprendiendo cada día más, porque por más que se diga que soy uno de los de más experiencia, siempre uno día a día aprende en esta profesión. Todo eso será importante para acatarlo y entender la faceta que tiene que hacer en el grupo”.

*El apoyo de los hinchas en este nuevo proceso de la Selección Colombia

“La Selección siempre ha tenido ese jugador número 12, que es el pueblo colombiano, la afición que nos apoya incondicionalmente. Siempre estamos acá dando lo mejor, intentando sacar los resultados y dando la cara por el país, eso nos dará la fuerza para lograr los objetivos”.