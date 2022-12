Maturana: “El partido con Alemania fue la carta de presentación de Colombia ante el mundo”

El entrenador chocoano habló este jueves con GolCaracol.com sobre aquel partido emblemático que terminó 1–1 frente a los alemanes, en la primera fase del Mundial de Italia 90.

Cuando todo apuntaba a un empate sin goles en el Giuseppe Meazza, Pierre Littbarski, en el minuto 89, marcó el 1–0 para los alemanes con un fuerte remate de pierna izquierda que entró por el palo derecho del arquero René Higuita.

Colombia se despedía en la primera fase de su segundo Mundial, pero, a un minuto del final, un pase magistral de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama dejó mano a mano a Freddy Rincón, quien definió por debajo de las piernas del arquero Illegner y decretó la igualdad definitiva que le dio la clasificación al combinado nacional.

Francisco ‘Pacho’ Maturana fue el gestor de esa generación dorada del balompié colombiano, que empezó su proceso a finales de la década del 80 y deslumbró al país y al mundo en los 90.

“Fue un partido muy bien interpretado y se convirtió en la carta de presentación de Colombia ante el mundo, no solamente desde el fútbol sino como país, porque estábamos más identificados por la droga y la violencia”, le dijo ‘Pacho’ este jueves a GolCaracol.com.

El entrenador chocoano recordó el partido contras los alemanes, que todavía permanece en la retina de los aficionados colombianos

¿Cómo planificó el partido contra Alemania?

“Fue un partido que se empezó a jugar después de haber perdido 1–0 con Yugoslavia, que en ese tiempo era el capo de Europa. Llegamos a nuestra concentración y allá nos abrazamos, lloramos, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y al otro día ya estábamos más sueltos, éramos mejores y queríamos que el partido con Alemania fuera ese mimo día. Nos preparamos con toda la ilusión, conscientes de que la posibilidades de ganar las buscábamos en nosotros mismos y ahí diseñamos una estrategia donde teóricamente no había ningún delantero, eran seis volantes, pero era gente que sabía del juego, de nuestro plan, y hubo una concentración total, entendimos que lo importante era el balón, que había que tenerlo para atacarlos y que había que tener paciencia, circulación, posesión, para tratar de destruir su estructura. Fue un partido muy bien interpretado y se convirtió en la carta de presentación de Colombia ante el mundo, no solamente desde el fútbol sino como país, porque estábamos más identificados por la droga y la violencia”.

¿Recuerda qué les dijo a sus dirigidos en la charla previa a ese partido?

“No soy muy dado a contar cosas de lo que pasa dentro de un equipo, por ahí se dice que “lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha”, después estamos abiertos a cualquier interpretación. Me parecería un acto de deslealtad con ellos, porque les digo una cosa y luego salgo públicamente a contarla”.

¿Qué pensó cuando los alemanes se fueron arriba en el marcador?

“Hay frustración, indudablemente, porque el gol no viene por dominio de ellos, sino por una virtud. Una persona es la que desequilibra y el fútbol al final termina siendo uno contra uno. Nos metieron un gol arriba, donde no podía hacer nada René (Higuita). En un momento le digo a (Diego) Barragán que se pare, porque siento que el equipo recibió el impacto, que tenemos que terminar bien, que no ha terminado el partido. Barragán sale y empieza a gritar y patalear y entusiasma al ‘Chicho’, que aparece en la raya pa’ arriba y pa’ abajo. Los muchachos reaccionan, recuperan, salen jugando y marcan el gol, dentro de su esencia”.

¿Qué pasó después de ese partido en el camerino de la Selección?

“No hay nada mejor que la satisfacción, era un grupo que para las cosas malas y para las cosas buenas, siempre nos miramos a la cara, siempre nos dijimos las cosas desde un abrazo. Era obvio que iban a haber abrazos y el reconocimiento porque éramos todos, era el grupo en sí que entendió que consiguió una gesta importante. No es que nos dominaron todo el partido y conseguimos un empate de ‘arepa’, lo merecíamos”.

¿Qué le decía la gente cuando regresaron a Colombia tras la participación en ese Mundial?

“En esta cuarentena uno se ha reencontrado con cosas que pensaba que no existían. A mi me llaman del Barcelona para hablar de ese partido; en Uruguay hablan de ese partido; en Honduras hablan del partido de Colombia contra Milán, en Miami. Entonces tenemos la tranquilidad de que lo hicimos relativamente bien, no conseguimos los logros que todos quisieran, pero conseguimos algo tan importante como una identidad, un respeto, eso tiene su sentido”

Si tuviera que hacer un escalafón de los mejores partidos de Colombia bajo su dirección, ¿en qué posición ubicaría ese de Alemania?

“Son los tiempos, a veces es muy difícil con los tiempos. El partido que le ganamos a Brasil, en el Preolímpico del 86, es un partido importante. El partido que le ganamos a Argentina, en la Copa América del 87, a una selección que venía de ser campeona del mundo, tiene que estar en la biblioteca. Después viene la Eliminatoria al Mundial del 90 y cualquier partido con Argentina podía estar ahí también”.

