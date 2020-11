“A Carlos Queiroz hay que apoyarlo, hay que respaldarlo, no es buen momento para sacar al técnico”

Las repercusiones luego de la goleada histórica en contra de la Selección Colombia , en la ciudad de Quito a manos de Ecuador y en la cuarta fecha de la Eliminatoria sudamericana, continúan con el paso de las horas. Ahora fue el profesor Jorge Luis Pinto, seleccionador de Emiratos Árabes, quien opinó al respecto del momento de la ‘tricolor’.

Acá todas las noticias del día en Blog Deportivo de Blu Radio

En declaraciones para ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, Pinto Afanador indicó que “fue un resultado sorpresivo. Llegaron mermados físicamente. Llegar con dos días de anticipación a Quito, no es bueno fisiológicamente, Muchos han dicho que la altura es un mito y no; la altura es un fenómeno fisiológico que se puede contrarrestar o cuidar. Hay jugadores que no son aptos para la altura, así como hay otros que no son aptos para el nivel del mar como en Barranquilla; por lo tanto, ahí fallamos”.

Óscar Quintabani y el presente de la Selección Colombia: “Es el momento para tomar decisiones”

Se refirió además del tema altura en la capital ecuatoriana que “siento que al profesor no le informaron bien de esas figuras que se dan en nuestra América Latina, las alturas. Que no las hay en Europa y efecto que tienen los jugadores y, de eso sufrió al planificar el partido. Como decimos en Colombia, fue buscarlo de tú a tú y a veces en Quito hay que tener cuidado de la altura y saber regular la energía de las fuerzas”.

No estuvo de acuerdo con los movimientos tácticos del portugués. Así Pinto agregó que “con el debido respeto del profesor, me sorprendieron los cuatro cambios en un primer tiempo. No los veo, no los siento, no los analizo. Hubo jugadores que no tuvieron esa actitud, entrega, empuje en un partido que fue llevado irregularmente desde el principio”.

Publicidad

"En la Selección Colombia hay grupos de jugadores enfrentados, se fueron a las manos"

De cara al futuro del estratega al frente del combinado de nuestro país dijo que “a veces no siempre esa es la solución. Me parece que en este momento no le cabe a Colombia una figura de esas. Siento que es mejor sentarse todos, analizar la situación desde el punto de vista deportivo, analizar algunos aspectos tácticos”.

Y sobre la interna sentenció además que “hay gente en el cuerpo técnico que tiene que saber que así no se puede manejar un partido en Quito, por lo tanto, considero que hoy no es buen momento para sacar al técnico. Hay apoyarlo, hay que respaldarlo, hay que corregir, que se sienten jugadores porque hubo falta de entrega de algunos de ellos. Hay que invitarlos a que sean realistas y honestos cuando lo individual no está bien”.