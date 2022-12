A José Cuadrado le llegó la oportunidad en Selección Colombia: acá sus números con Once Caldas

El arquero de 32 años oriundo de Valledupar, tendrá la oportunidad de custodiar el arco del combinado patrio este martes, en el juego preparatorio contra China.

“José Fernando Cuadrado va a jugar contra China”: Pékerman | GOL... Desde las 6:35 a.m. Colombia disputará su segundo partido por la gira asiática, tras el compromiso que perdió por 2-1 frente a Corea del Sur.

Publicidad

Por ello, el combinado patrio no perdió tiempo y los jugadores convocados saben que no pueden perder su oportunidad de figurar, como es el caso de José Fernando Cuadrado, un arquero que ha tenido una regularidad interesante en su paso por Millonarios, Pasto y ahora Once Caldas.

Lea también: “No estamos de vacaciones, estamos aquí para ganar”: DT de Nueva Zelanda

En este 2017, por Liga con el elenco blanco, el arquero ha disputado 3.330 minutos, en 37 partidos y por Copa suma 540 minutos en seis duelos. En total acumula ocho tarjetas amarillas, como producto de su carácter equilibrado que le permiten erigirse como una de las piezas claves del elenco de Manizales.

En el pasado, Cuadrado ya había sido llamado a la Selección Colombia a finales del 2014 por el técnico José Pékerman, quien, a pesar de tenerlo en cuenta, no lo colocó para disputar los juegos preparatorios frente a Eslovenia, Estados Unidos, Canadá y El Salvador.

Publicidad

Vea también: “Colombia puede volver a repetir lo que hizo en el Mundial pasado”: Del Piero

Ahora el fútbol le da una nueva oportunidad al cancerbero, quien debe demostrar frente a China el nivel que lo llevó a vestir nuevamente los colores del equipo nacional.