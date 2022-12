A Juan Fernando Quintero le salen admiradores en el fútbol argentino

El buen momento por el que pasa el volante colombiano de River Plate es espejo para nacientes jugadores en Argentina.

Juan Fernando Quintero se convirtió desde el primer semestre de 2018 en un referente entre los volantes de creación, en el fútbol argentino.

Sus buenas actuaciones han sido destacadas por la prensa, por los hinchas y también son motivo de elogio de algunos rivales, tanto técnicos como jugadores.

Este miércoles, el diario 'Olé' publicó una nota con Agustín Palavecino, un joven de 21 años que juega en Platense, el rival de River Plate en la Copa Argentina y quien se declaró admirador de Quintero.

"Ahora admiro a Juan Fernando Quintero. Me gustan jugadores como él, como Andrés Iniesta. Me siento identificado con ese tipo de jugadores. Me gustaba antes Riquelme", indicó el joven argentino, que es primo de Erick Lamela, futbolista actual del Tottenham, de Inglaterra.