¿A qué conclusión llegaron James Rodríguez y Carlos Queiroz tras reunirse en Madrid?

Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol, reveló algunos detalles de la conversación del volante del Real Madrid y el técnico de la Selección Colombia, de cara al arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

"La semana pasada hablamos de la reunión Queiroz, Yepes y James Rodríguez. La reunión fue amable, pero no se llegó a ningún acuerdo. Queiroz le dijo a James que no le podría asegurar titularidad y James dijo que él no venía a la Selección a ser suplente".

Esa fue la revelación este lunes de Hernández Bonnet en el espacio 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', después de conocer algunos detalles de la cumbre celebrada en Madrid.

"Ahora, la duda es qué va a pasar. Si Queiroz va a reconsiderar el tema James Rodríguez. James sostiene que estar en el Real Madrid implica una competencia permanente", agregó el comentarista.

Cabe señalar que James Rodríguez no es tenido en cuenta por el técnico Zinedine Zidane, pese a estar en las convocatorias, tal y como sucedió en el partido del fin de semana frente al Levante.

El volante no está teniendo continuidad en su regreso al Real Madrid. Ha disputado un total de trece encuentros en lo que va de temporada, siete de ellos en Liga y solamente cuatro de titular. Aportó un tanto en la goleada al Granada, saliendo del banquillo y pese a recibir los ocho últimos del encuentro.