Acisclo, papá de Jhon Córdoba: “Se tiene una gran confianza y no tiene problema de jugar por fuera”

A sus 27 años, a Jhon Córdoba le llegó la oportunidad de ser convocado a la Selección Colombia para el estreno de Carlos Queiroz en las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, contra Venezuela (9 de octubre) y Chile (13 de octubre).

El atacante chocoano fue citado por el seleccionador nacional luego de conocerse que Luis Díaz no venía para los partidos. Sin embargo, un buen cierre de temporada, con Colonia, y un destacado inicio de campaña con Hertha, lo tienen dentro de los 25 llamados por el técnico portugués.

Desde Istmina, Chocó, Manuel Acisclo Córdoba, recordado goleador en nuestro balompié, habló con GolCaracol.com sobre la convocatoria de su hijo a la Selección Colombia.

¿Qué pasa por su cabeza ahora mismo que Jhon está en Selección?

“Muy contento porque Jhon venía luchando para estar acá, venía jugando muy bien, había hecho méritos y, gracias a Dios, se dio; ahora tiene que aprovechar la oportunidad”.

¿Qué le dijo su hijo cuando fue citado?

“Sí, nosotros hablamos muy a menudo. Normalmente hablamos en la mañana o al mediodía. Nosotros tenemos una muy buena amistad, a pesar de ser padre e hijo; nunca tenemos problemas. Ahora, desde que fue seleccionado, he hablado más de seguido con él: desde cuando me dijo que posiblemente lo iban a llamar, cuando lo llamaron, cuando iba para Lisboa, y cuando ya venía para Colombia”.

¿Qué siente usted al ver a Jhon en la Selección Colombia?

“Es un orgullo, yo siempre le he dicho que uno como jugador lo que más anhela es representar la selección de su país; a mi se me dio, yo tuve la oportunidad. Ahora le toca a él, cuando tenga la oportunidad de jugar tiene que hacerlo con todo y que vaya a hacerlo bien para que lo sigan teniendo en cuenta. Eso sí, siempre le inculco anotar; porque delantero que no hace goles, es defensa”.

¿Qué dice él de la convocatoria?

“Está muy tranquilo, él sabe que a medida que le den la oportunidad él va a tener que aprovecharla. Él físicamente y futbolísticamente está pasando por un gran momento, se tiene una confianza enorme, por eso el gol contra el Bayern Múnich, algo que no hace cualquiera”.

¿Jhon está preparado para jugar en otra posición o meramente de ‘9’ de área?

“Primero decir que es bonita esa competencia que él tiene en la Selección Colombia, eso es bueno. El fútbol es de momentos y los técnicos tienen que aprovechar cómo ande un jugador. Jhon no tiene problema de jugar solo en el frente de ataque o por fuera”.

