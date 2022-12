Adolfo ‘Tren’ Valencia: “Encontrar a un jugador en la Selección como ‘El Tino’ o como yo, es muy difícil”

El exfutbolista del combinado patrio entregó su punto de vista sobre el momento que vive la ‘tricolor’. El empate 2-2 con Brasil ha dado de qué hablar en los aficionados colombianos, y por supuesto, en las ‘viejas glorias’.

Este martes, la Selección Colombia jugará contra Venezuela un partido preparatorio, a las 7:10 p.m., en Tampa, Estados Unidos. Será el segundo compromiso de la actual fecha FIFA, después de que el viernes pasado se empatara 2-2 con Brasil, en Miami, en un aceptable examen para el equipo dirigido por Carlos Queiroz.

Publicidad

Para hablar del presente del seleccionado colombiano, GolCaracol.com habló con Adolfo 'El Tren' Valencia, quien sabe lo que es vestir ese uniforme amarillo, azul y rojo y que dio un vistazo a la actualidad del equipo de Queiroz.

El vallecaucano elogió a Luis Díaz, un jugador punzante en el frente de ataque de Colombia.

¿Qué tal le parece el juego que está mostrando la Selección Colombia?

"Vimos una Selección ordenada, porque cada uno de los muchachos en su posición respondió con el funcionamiento que planteó el técnico. Se vio un equipo alegre que mostró buenas ideas, muy buenas cosas. Se está observando el trabajo del profesor Carlos Queiroz con los jugadores. La Selección Colombia está mostrando un fútbol alegre, algo que queremos nosotros los hinchas".

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

¿Cuál es su opinión sobre la ausencia del volante ‘10’ en Colombia?

Publicidad

"El volante ‘10’ es un sistema que se ha ido cambiando, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero. Casi todos los equipos internacionales juegan con dos volantes abiertos que siempre tienen el ‘9’ adelante. Con esa nueva manera, les queda un poco difícil a los delanteros marcar, pero son conceptos que uno como hincha debe respetar".

¿Cómo se suple la ausencia del creativo en Colombia?

“Hoy en día lo que vale son las ganas y la unión que tengan los jugadores dentro y fuera de la cancha. Todos son compañeros, todos deben correr y deben tirar para el mismo lado, si tienen eso claro no se va a ver tan feo no tener el ‘10’, porque se va a ver un equipo con garra y eso fue lo que me gustó de esta Selección”.

¿Hacen falta nombres como los de James Rodríguez o Juan Fernando Quintero?

Publicidad

“Sí, porque son jugadores que hacen la pausa, a toda hora no se puede jugar a 100 kilómetros por hora, a veces hay partidos en los que se necesita posesión, y esos jugadores son exclusivos, esos son jugadores que en mi concepto se necesitan. Si yo llegó a hacer mi curso de entrenador, yo a un ’10 siempre lo voy a tener, con eso el delantero va a estar contento”.

Vea acá: Colombia, a ratificar su buen momento: enfrentará a una siempre complicada Venezuela

Publicidad

¿Qué opinión le merece el estilo de juego que Carlos Queiroz le está dando a Colombia?

“Se puede decir que se tiene un estilo europeo, tal cual se está mostrando con el profe. Sin embargo, el ‘10’ se necesita. En nuestra época sabíamos que con ‘El Pibe’ siempre íbamos a quedar mano a mano y podíamos anotar más fácil”

¿Cuál es el jugador de Selección Colombia con características similares a las suyas?

“Hay varios que son buenos muchachos, varios de ellos están en Europa y eso sirve para que se convenzan de que por algo están en Selección. Pero sé algo, y es que el jugador con gran parecido al ‘Tino’ y a mi persona es Luis Díaz; él tiene ese arranque y despliegue que teníamos nosotros. Encontrar en la Selección Colombia a un jugador como Asprilla o como yo, es muy difícil. Yo tenía la fuerza, ‘Fausto’ la habilidad y la zancada larga”.

Publicidad

¿Cómo ve a la Selección Colombia a futuro?

“A la Selección la vemos bien porque hay muchos jugadores en el exterior, se le ve unión de grupo, todos están corriendo y ayudando. El técnico les quiere cambiar el pensamiento, la actitud y demostrarles que son buenos. Cuando todo eso sale, las cosas fluyen. A mí me gustó mucho el partido contra Brasil, entraron con personalidad, no comieron de Neymar, lo bravearon y jugaron sin miedo. En mi época uno entrenaba sin importar a quien se iba a enfrentar, por eso la idea siempre era darle una alegría al país”.