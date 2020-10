Aldair Quintana y su llamado a la Selección Colombia: “Queiroz está depositando su confianza en mí”

Este viernes Carlos Queiroz reveló la nómina de convocados de la Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas que podrá vivir en exclusiva por el Gol Caracol y www.GolCaracol.com.

La ‘tricolor’ jugará contra Venezuela y Chile en las primeras dos jornadas con 24 jugadores que ya fueron llamados, entre los que están Aldair Quintana, arquero de Atlético Nacional.

Eliminatorias Sudamericanas: Queiroz dio a conocer la lista de jugadores de Selección Colombia

Aldair Quintana fue citado de nuevo a la Selección Colombia, en esta ocasión será para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar-2022 y así lo recibió: “Contento, recién salí de entrenar y vi la convocatoria. Como jugador me llena de orgullo representar el país, serán dos partidos difíciles en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas”.

El guardameta no ha podido tener los minutos esperados tanto en la Selección Colombia como en Nacional, sin embargo, siempre se prepara de la mejor manera.

“Siempre como jugador voy a querer jugar, tal vez si tengo la oportunidad de jugar lo haré de la mejor manera, para eso me preparo. Ahora vienen muchos partidos y espero tener la oportunidad de actuar”, agregó Aldair Quintana

El director técnico de la Selección Colombia sorprendió a todos llamando a cuatro arqueros en su convocatoria, pero esto le abrió las puertas a Aldair Quintana.

“Normalmente no es habitual que se convoquen cuatros arqueros. El profe Queiroz fue arquero y sabe la importancia de acercar a todos y tener ese roce, también sabe que es una posición compleja y que siempre hay que tener gente de experiencia ahí. Estar ahí con el equipo es un paso grande, se suma mucha experiencia”, aseveró el guardameta de Nacional.

Este es el primer llamado de Quintana para Eliminatorias, y sabe muy bien que confían en él: “Yo sé que el profe Queiroz está depositando un voto de confianza grande en mí, no es un secreto que no he tenido mucha continuidad y él me sigue llamando. Espero retribuirle toda esa confianza. Ir a Selección es un sueño muy grande”.

Todas las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar-2022.