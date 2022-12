Alfredo Morelos desde lo más íntimo: “Mi familia era muy pobre, les prometí sacarlos adelante”

El delantero de la Selección Colombia repasó toda su vida y se mostró muy motivado de cara a los próximos retos que se le vienen a su carrera.

Alfredo Morelos está pasando por uno de los mejores de su carrera. Ser el jugador más importante del Rangers, de Escocia en la actualidad, le sirvió para ser llamado a la Selección Colombia y con firmes chances de estar en la próxima Copa América que se disputará en Brasil.

El jugador nacido en Cereté, Córdoba, hace 22 años, hizo un repaso por toda su vida en los medios oficiales del club escoces y afirmó que su mayor motivación es su familia, en especial, su hermana que falleció ya hace unos años.

“Mi familia me da un apoyo incondicional, me dan ánimo y amor. Le prometí a mi madre, también a una hermanita que falleció, y aunque hemos pasado por baches, he tenido mentalidad positiva. Mi hermanita fue una motivación muy grande. Éramos muy pobres, pero gracias a Dios estamos bien. Les prometí que iba a sacarlos adelante”, aseguró.

Morelos, rememoró sus inicios a los 5 años en el Club amateur Los Fumigadores. “Desde pequeño mi ídolo siempre ha sido Messi. Es increíble todo lo que ha logrado”.

En ese mismo orden, tuvo palabras de agradecimiento para el entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, a quien agradece por abrirle las puertas de la Selección. “Estando en la Sub-17, me dio la posibilidad de estar en el plantel profesional”.

Sin embargo, gran parte de la charla siguió centrándose en su entorno personal. Ahí, el delantero colombiano mostró su faceta más intima y sincera.

“Mi familia se siente muy orgulloso de mí, lloran cada vez que me ven jugar. Por eso disfruto cada día de mi profesión”, señaló.

Al final, dio la receta de su éxito y la que espera seguir manteniendo para los retos que se le vienen a su carrera. “Mi característica es la humildad. Es lo que me ha llevado a la cima y eso lo demuestro en el terreno de juego y con las demás personas. Así voy a ser siempre”.

Vea la entrevista completa de Alfredo Morelos:

