Álvaro González: “Lo más seguro es que la Selección Colombia no tenga partidos en noviembre”

El presidente de la Difútbol dijo que no hay un acuerdo con Panamá para jugar un partido de preparación en noviembre, como han asegurado en el vecino país. Además, habló del próximo entrenador de la 'tricolor'.

En los últimos días trascendió que la Selección Colombia tendría todo acordado con su similar de Panamá para jugar un partido de preparación en Barranquilla, el próximo viernes 16 de noviembre, durante la fecha FIFA.

José Miguel Domínguez, periodista panameño que trabaja en este país para la ‘Televisora Nacional TVN’ y ‘Somos la Sele’, habló con GolCaracol.com y dijo que “el partido está muy cerca de hacerse oficial”, pero que “no quieren adelantar nada hasta que no se firmen los contratos”.

Sin embargo, Álvaro González, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol), le aseguró este lunes a este portal que “no hay nada confirmado, ni las posibilidades de que podamos confirmar” que se va a llevar a cabo este encuentro.

“Primero porque la fecha FIFA de noviembre está muy difícil por los partidos de la liga profesional, la Copa Águila y los campeonatos de la Dimayor. Segundo porque si esa fecha no va a ser con un contendor fuerte, no vale la pena sacrificar a los equipos de fútbol colombiano por ese tipo de partidos, que no nos ofrecen nada. Y tercero, Panamá no ha hablado nada y parece que El Salvador quería, pero no hay interés de nuestra parte”, afirmó González.

“Hasta este momento, lo más seguro es que no tengamos partidos. Salvo que mañana aparezca un rival fuerte, que no creo porque todos están comprometidos, y nos haga una buena oferta”, agregó.

Por último, el presidente de la Difútbol dijo que “la Selección está muy bien posicionada hoy por hoy y jugar un partido por $100.000 dólares con Panamá o por $200.000 dólares con El Salvador, no vale la pena porque la Federación se gasta $300.000 dólares y para mirar qué”.

El próximo técnico de la Selección

Sobre el próximo entrenador de la Selección Colombia, González Alzate aseveró que “estamos mirando hojas de vida de técnicos nacionales y extranjeros, y vamos a evaluar la mejor de todas”.

El dirigente colombiano dijo que se tomarán lo que resta del año para decidir sobre quién será el reemplazo del argentino José Néstor Pékerman en el banquillo de la Selección Colombia.

“Estamos tranquilos porque la próxima fecha FIFA, después de noviembre, es en marzo, o sea que tenemos cinco meses y el próximo compromiso internacional es la Copa América, que es en junio. Tenemos casi nueve meses y no queremos equivocarnos. A mí personalmente no me gusta el técnico extranjero, pero hay que mirar a ver cuáles son los nacionales que tienen la posibilidad y no están ocupados. Estamos viendo hojas de vida, analizando sin apuros. A finales de noviembre, mediados de diciembre volveremos a hablar del tema”, finalizó.

