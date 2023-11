Amaranto Perea "sueña con que Colombia vuelva a un Mundial": así palpita el partido contra Paraguay

La Selección Colombia tiene en mente hacerse con los seis puntos en esta doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El pasado jueves, se hizi la primera parte de la tarea, al vencer 2-1 a la siempre complicada Brasil. Ahora, este martes 21 de noviembre, a las 6:00 p.m., se verá las caras con Paraguay, en un duro partido, y sobre ello habló Amaranto Perea.

El asistente técnico de la 'tricolor' dijo presente en rueda de prensa, este lunes. Allí, no solo analizó y resaltó las virtudes del equipo 'guaraní', sino que, además, se pronunció respecto a los puntos altos de la 'tricolor', las caras nuevas que fueron convocadas y de qué manera han preparado, junto a Néstor Lorenzo, este compromiso que promete emociones.

¿Cómo ha sido la recuperación?

"Ha sido de la misma forma que los partidos anteriores. Estos futbolistas están acostumbrados ha jugar cada tres días y cuando se le gana a un equipo como Brasil, el estado anímico es bueno y eso ayuda. Contentos y con la claridad de que Paraguay va a ser un rival complicado. Sería bonito ganar en condición de visitante".

¿De qué manera se maneja esa euforia?

"El fútbol tiene ambas caras. Ahora, estemos como estemos, lo más importante es que en la parte interna lo sepamos asimilar. Estos jugadores están acostumbrados a esta clase de situaciones. Nos encontramos ante una oportunidad de confirmar este buen momento que vivimos. Estamos tranquilos y hacemos énfasis en concentrarnos en Paraguay".

Publicidad

¿Aplicarán lo de "equipo que gana, no se cambia"?

"La mayoría de los jugadores funcionaron bien, pero no hay una verdad absoluta. Cada rival tiene sus necesidades y cuenta con aspectos diferentes. Lo más importante es que todos han jugado y tienen la posibilidad de saltar a la cancha. El entrenador puede tomar decisiones y eso va de la mano de un plan estratégico y no un capricho".

Néstor Lorenzo y Luis Amaranto Perea. Foto: AFP

¿Veremos a Santos Borré en su hábitat natural?

"Santos Borré, en su equipo, se mueve por las mismas zonas donde queremos que lo haga. Creo que los demás tienen una visión equivocada de él. Es verdad que no se están generando opciones claras, pero nos da más. Es un jugador generoso. Al delantero no lo evaluamos solo por el gol, sino por otras situaciones que ayuda y aporta".

¿Cómo han visto las caras nuevas de la convocatoria?

"Los miramos a todos. Tenemos 50 o 60 jugadores en carpeta. Para estas Eliminatorias, se han ido cayendo algunos y entraron otros, es el caso de Kevin Castaño, quien entró y se ganó su lugar. Lo que demuestra que es hay materia prima. Lo importante es que todos tienen las puertas abiertas, más allá de los nombres. Buscamos y soñamos con volver a un Mundial".

Publicidad

¿Han pensado en aplicar una línea de tres en defensa?

"Lo hemos pensado y lo hicimos contra Ecuador. Tenemos muchos centrales que juegan con línea de tres y eso es una ventaja, pero es cierto que cuando se aplica, hay que modificar más cosas, así que lo debemos mirar y ver es si ese cambio funciona y sirve para este compromiso. Contamos con varios futbolistas que lo saben aplicar".

Luis Amaranto Perea, asistente técnico de la Selección Colombia Cortesía de Dimayor

¿Hay algún jugador con dificultad médica?

"En cuanto a la parte médica estamos bien. A algunos jugadores les ha costado un poco más la recuperación, pero no habrá problemas para que lleguen. Salvo que pase algo de última hora , todo está en orden y no hay problemas con ninguno de los que están".

¿Por qué, a veces, cuestan los primeros minutos?

"Cuando analizamos a un rival, entendemos y elegimos que hay hombres que nos van a ayudar a contrarrestar o hacer daño en la zona donde creemos que el otro es débil. Lo que pasa es que en los primeros minutos, el partido se rompe. Intentamos siempre corregir, trabajar y hacerle daño al rival. El fútbol no se puede predecir".

¿Qué debe cuidar Colombia de Paraguay?

"Es una Selección muy difícil, con un buen fútbol aérea, grandes transiciones y defiende en el bloque medio bajo bien. Tenemos que circular la pelota, llenarnos de paciencia y entender cómo se van a manejar los primeros minutos".