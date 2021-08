Andrés Felipe Román: “La Selección Colombia da prestigio, después de lo vivido volví más fuerte”

Andrés Felipe Román fue uno de los jugadores que apareció en escena en la rueda de prensa virtual, en el segundo día de concentración de la Selección Colombia. El futbolista del registro de Millonarios ya había sido considerado por el técnico Reinaldo Rueda, en una anterior concentración de preparación en el pasado mes de febrero, y ahora vuelve a buscar nuevas oportunidades.

Falcao García aún no recibe la oferta atractiva para irse de Galatasaray

"Siempre que uno viene, tiene la posibilidad latente de que uno pueda estar llamado a un partido de Eliminatoria", dijo inicialmente Román.

Además, el lateral derecho bogotano se refirió a sus sensaciones de estar citado para estos trabajos en la sede deportivo de la FCF, en Bogotá.

“Realmente es el segundo llamado, contento, es importante estar acá, es prestigio y contento de estar en esta convocatoria. Siempre es especial estar acá, después de lo vivido, he vuelto más fuerte, consciente de lo que puedo dar y estoy feliz”, afirmó.

Vea el gol que anotó Giovanni Moreno en el fútbol de China

Publicidad

Además, Román se refirió a lo que podría aportar si es llamado a algún partido de Eliminatorias Sudamericanas: “Puedo dar mucha más salida, ser fuerte en marca”.

Por último, el futbolista de Millonarios habló de cómo ha sido su regreso, y la forma en la que está físicamente.

“Ha costado un poco el tema de la puesta a punto, el ritmo de partidos y viajes, pero siempre tengo mentalidad positiva que el ritmo lo he ido tomando y eso se ha evidenciado en los partidos que he jugado. La confianza del profe Gamero ha estado, ha sido muy bueno conmigo, me ha dado tranquilidad y de todas maneras agradecer y revalidarlo en cancha”, finalizó.