Andrés Ibargüen y Roger Martínez, llenos de júbilo por convocatoria a la Selección Colombia

Los dos futbolistas del América de México, mostraron su alegría por el llamado por parte del técnico Carlos Queiroz. Asimismo, los dos jugadores se mostraron orgullosos de estar en el combinado nacional.

Los colombianos Roger Martínez y Andrés Ibargüen, delanteros del América, aseguraron este viernes que gracias a su trabajo en las Águilas del América tuvieron como recompensa ser llamados a la selección de su país.

"Siempre es una felicidad estar convocado a selección, para eso trabajamos y nos matamos en este club, para esperar un llamado a selección y ahora estoy muy contento por lograrlo" , explicó Roger Martínez.

"Es un orgullo estar en la selección a pesar de que hay jugadores que en otros lados lo están haciendo bien, por eso en América trata uno de hacer las cosas de lo mejor para luego ver recompensado ese esfuerzo con una convocatoria", agregó Andrés Ibargüen.

La convocatoria de los artilleros para la fecha FIFA en la que Colombia se medirá con Chile y Argelia llegó previo al llamado clásico joven del fútbol mexicano de este sábado en el Estadio Azteca entre Cruz Azul y América.

"Los clásicos se viven al máximo, ya pasó el clásico con Chivas y ahora tenemos que enfrentar a Cruz Azul preocupados por nosotros y no por lo que haga el rival", dijo Martínez respecto al juego de la fecha 13.

Ibargüen confesó que en lo que a clásicos él prefiere el que juegan ante Guadalajara.

"Es más intenso con Chivas porque paraliza el país además de que enfrenta a los equipos más ganadores de México. Es un partido con más chispa", opinó.

De los rumores que dicen que ambos colombianos quieren salir del América, argumentaron que son dichos para desestabilizar.

"Estoy muy a gusto aquí. Una persona no se va a parar donde no está feliz; le dije a Miguel (Herrera) que si había posibilidad de salir me hubiera gustado tomarla, pero no se dio y ahora me siento feliz aquí y eso se nota", compartió Martínez.

"Salen puras mentiras sólo para desestabilizar, yo tengo la cabeza bien puesta aquí y voy a dar lo mejor que tenga a este club", dijo Ibargüen.

América, tercer lugar del Apertura con 21 puntos visita este sábado a Cruz Azul, décimo cuarto con 13 unidades, en el Estadio Azteca.

