Andrés Reyes definió como si fuera un delantero y Colombia descontó: buen gol frente a México

A pesar de que no era el mejor partido de la Selección Colombia, fue con ganas, empuje y amor, y consiguió el descuento. México dominaba el compromiso y estaba 0-2 arriba en el marcador, hasta que apreció Andrés Reyes para poner el 1-2, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum.

El gran responsable fue Samuel Velásquez. Y es que el hombre de Atlético Nacional, quien se desempeña como lateral, armó una buena acción individual, dejando a varios rivales en el camino. Una vez entró el área, levantó la cabeza, ubicó a uno de sus compañeros y envió un centro preciso.

Colombia y México en acción de juego. Juan Camilo 'Cucho' Hernández (9) intenta hacerse con el control del balón. Omar Vega/Getty Images