"Aquí no vamos a descubrir que James Rodríguez es un buen jugador, pero debe mantenerse competitivo"

Néstor Gabriel Lorenzo fue presentado oficialmente este martes como nuevo entrenador de la Selección Colombia y luego de la rueda de prensa que ofreció a los medios de comunicación, el timonel argentino tuvo una charla exclusiva con Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, y con él tocó temas relacionados como la forma en que tiene pensado dirigir al combinado 'tricolor', de la sede de la Selección y de algunos referentes del combinado patrio como David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y de James Rodríguez.

Del último, el entrenador argentino tuvo palabras de respaldo para el centrocampista cucuteño. Tras su declaración, el debate sobre si James debe ser llamado para las próximos partidos de la 'Tricolor' nacional se hizo evidente, debido a que no ha tenido un buen rendimiento en las últimas temporadas.

Uno de los que debatió este tema fue Faustino Asprilla, quien en 'Espn' dio su concepto sobre las declaraciones de Lorenzo con respecto al '10' de Colombia y lo que podría venir en este nuevo proceso que se viene.

"Aquí no vamos a descubrir que James es un buen jugador, lo que es claro es que él tiene que encontrar un buen equipo y pueda mantenerse competitivo para que sea llamado a la Selección, porque se le notó mucha falta de fútbol en los partidos que jugó cuando lo llamó Reinaldo (Rueda), por esa falta de competencia. Él lo sabe, él técnico lo sabe y ya está en él para ponerse óptimo y que lo tengan en cuenta", dijo de entrada el tulueño.

Asprilla también sostuvo que "la Selección no está para recuperar jugadores, todos los entrenadores cuando llegan a un equipo nuevo llaman a los que siempre han estado, mientras arman y van buscando, no conozco al primero que cambie todo de un batacazo, eso no va a pasar".