Así es el presente de William Tesillo y Yairo Moreno en el León, de México

En León son muy valorados por su presente los dos jugadores que fueron llamados a la Selección Colombia, para los duelos contra Brasil y Venezuela, del 6 y 10 de septiembre.

Motivo de orgullo en el club León. Eso provocó la convocatoria de los dos jugadores ‘cafeteros’ a la Selección Colombia. William Tesillo y Yairo Moreno, los dos zurdos, fueron tenidos en cuenta por Carlos Queiroz para los próximos preparatorios, los primeros después de la Copa América 2019.

Publicidad

GolCaracol.com contactó a Ricardo Preciado, periodista de ‘Televisa Deportes’, quien entregó su punto de vista y habló sobre el presente que viven los colombianos en el elenco ‘esmeralda’.

¿Cómo tomaron en León la convocatoria de Yairo Moreno a la Selección de Colombia?

“Es una tremenda sorpresa, en lo personal jamás me hubiera imaginado que le llegara a convocar a Colombia tan rápido. En León le hemos visto muy poco fútbol a él, pero en este torneo, en los partidos en los que ha tenido participación, sí se han visto cosas buenas de él. Lo más curioso de todo es que no ha jugado en su posición de volante, sino como lateral izquierdo y eso le ha funcionado muy bien al entrenador”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

¿Cómo fue a parar Yairo Moreno de lateral izquierdo?

“El técnico Ignacio Ambriz nos comentó la anécdota que cuando hacen trabajos de relajación al final de los entrenamientos, en el que los jugadores eligen cualquier posición para jugar, en broma; Moreno siempre se fue como lateral. Ahí él notó ciertas características, por eso ante bajas en esa posición, se decidió por el colombiano”.

Publicidad

¿Cómo le va a Moreno jugado de lateral en León?

“En términos generales lo ha hecho bien. Le ha costado en algunos momentos porque no tiene los fundamentos naturales de esa posición, en cuanto a defender; ha perdido algunos mano a mano que terminaron en jugadas muy peligrosas, pero sí tiene mucha labor ofensiva, por su velocidad regresa bien. Es la nota del día acá en León. Ahora es el lateral titular”.

¿Qué tal llegó William Tesillo de la Copa América con Colombia?

“Ya vimos lo que hizo él en el torneo anterior, ahora para este Clausura volvió a su posición de defensor central. Está muy bien. Le gusta mucho al técnico porque con la salida al ataque de Moreno, la línea defensiva se vuelve una línea de tres en la que él es líder”.

Publicidad

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

Es decir, ¿Tesillo está para jugar sin problema en cualquiera de las dos posiciones?

Publicidad

“Sí. Como central no hay lugar a dudas que lo hace muy bien, pero como lateral tiene el ‘timing’ perfecto para hacer un cierre sobre la banda, es un plus tremendo. No tiene regate, pero es muy aplicado en marca”.

En los ‘panzas verdes’ también está Andrés Mosquera, defensor central, de quien sí esperaban que fuera llamado por Carlos Quieroz. El jugador exMedellín, es uno de los más regulares con León. El periodista afirma que es “sorprendente” que el zaguero no esté presenté en el llamado de la tricolor.