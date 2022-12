Así jugarán los futbolistas de la Selección Colombia durante este fin de semana

Tras disputarse la doble jornada de juegos preparatorios, los jugadores ‘cafeteros’ vuelven a ver acción en sus clubes. Acá los partidos que disputarán durante los días entre el 14 y 17 de septiembre.

Nuevamente, los recientes jugadores de la Selección Colombia, convocados por el entrenador interino, Arturo Reyes; para los partidos de preparación contra Venezuela y Argentina, tendrán actividad en sus respectivas ligas.

Publicidad

A continuación, le presentamos la información de los partidos de nuestros jugadores que vistieron la ‘tricolor’.

Vea acá: "José Pékerman te da un lugar, te escucha y nunca alza la voz", dijo uno de sus asistentes

Arqueros

David Ospina: Nápoles vs. Fiorentina, sábado 11:00 a.m. (RAI).

Publicidad

Iván Mauricio Arboleda: Banfield vs. Huracán, lunes 5:00 p.m. (TyC Sports).

Defensas

Publicidad

Jeison Murillo: Valencia vs. Real Betis, sábado 11:30 a.m. (DirecTV).

William Tesillo: Santos Laguna vs. Leones, domingo 4:00 p.m. (ESPN Play).

Cristian Alexis Borja: Veracruz vs. Toluca, viernes 9:00 p.m.

Dávinson Sánchez: Tottenham vs. Liverpool, sábado 6:30 a.m. (Directv).

Publicidad

John Janer Lucumí: Genk vs. Anderlecht, sábado 1:30 p.m.

Santiago Arias: No fue convocado por lesión para el partido Atlético de Madrid vs. Eibar, sábado 6:00 a.m. (Directv)

Publicidad

Helibelton Palacios: Nacional vs. Envigado, domingo 8:00 p.m. (TV Cerrada).

Deiver Machado: Nacional vs. Envigado, domingo 8:00 p.m. (TV Cerrada).

Mediocampistas

Wilmar Barrios: No fue convocado para el partido Argentinos Juniors vs. Boca Juniors, sábado 6:00 p.m. (TyC Sports.)

Publicidad

Gustavo Cuellar: Vasco da Gama vs. Flamengo, sábado 5:00 p.m. (Gol TV)

Mateus Uribe: América vs. Morelia, sábado 7:00 p.m.

Publicidad

Jorman Campuzano: Nacional vs. Envigado, domingo 8:00 p.m. (TV Cerrada).

James Rodríguez: Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, sábado 8:30 a.m. (Fox Sports 2).

Juan Guillermo Cuadrado: Juventus vs. Sassuolo, domingo 8:00 a.m. (RAI)

Juan Fernando Quintero: River Plate vs. San Martín, sábado 1:30 p.m. (Fox Sports 2).

Publicidad

Nicolás Benedetti: Leones vs. Cali, sábado 2:00 p.m. (TV Cerrada).

Yimmi Chará: Cruzeiro vs. Atlético Mineiro, domingo 2:00 p.m.

Publicidad

Vea también: Los malos antecedentes de las leyendas de la Selección Colombia como técnicos

Delanteros

Radamel Falcao García: Toulouse vs. Mónaco, sábado 1:00 p.m. (Directv)

Carlos Bacca: Leganés vs. Villarreal, domingo 5:00 a.m. (ESPN)

Publicidad

Luis Muriel: Getafe vs. Sevilla, domingo 1:45 p.m. (ESPN)

Sebastián Villa: Argentinos Juniors vs. Boca Juniors, sábado 6:00 p.m. (TyC Sports.).

Publicidad

Luis Fernando Díaz: Once Caldas vs. Junior, domingo 5:15 p.m. (TV Abierta).

Alfredo Morelos: Rangers vs. Dundee, sábado 9:00 a.m.