Así va la danza de nombres para reemplazar a José Pékerman en la Selección Colombia

En la baraja de candidatos para suceder al argentino hay al menos ocho nombres, la mayoría de ellos extranjeros. Algunos se alejaron y otros pueden seguir en carrera. Así está su situación.

Este lunes en la entrega de los premios The Best, en Londres, el español Roberto Martínez, director técnico de Bélgica, aclaró que de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no se han comunicado con él para hablar de la posibilidad de llegar al banquillo de la ‘tricolor’.

Publicidad

Martínez fue uno de los nombres que se manejaron una vez José Néstor Pékerman finalizó su vínculo con Colombia, luego de estar seis años en el cargo y clasificarla a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Apuesta en vivo con RUSHBET.CO y no pierdas la oportunidad de ganar en grande con este juego. Apuesta aquí

Según ha trascendido, la intención de la FCF es apostar nuevamente por un entrenador extranjero y se tomarán lo que queda del año para decidir. Mientras tanto a las oficinas de la Federación llegan hojas de vida por cientos para ocupar el cargo que dejó libre Pékerman.

En Golcaracol.com repasamos cómo está la situación de los demás entrenadores que siguen en la baraja y las posibilidades reales que tienen de llegar a la Selección Colombia.

Publicidad

Luis Fernando Suárez: es el entrenador colombiano con más chances de llegar al banquillo de la Selección por su experiencia mundialista y la destacada campaña que cumple en la actual Liga con La Equidad.

Suárez ha manifestado sus ganas de dirigir la ‘tricolor’, pero de la FCF no se han comunicado con él y ahora parece estar más cerca de llegar a Costa Rica, en donde suena como un fuerte candidato para reemplazar a Óscar Ramírez.

Publicidad

Le puede interesar: Juan Carlos Osorio: "No puedo negar que mi objetivo siempre ha sido dirigir a Colombia"

Reinaldo Rueda: aunque es técnico en propiedad de la Selección de Chile, en los últimos días trascendió que si Arturo Salah, presidente de la ANFP, no sigue en el cargo (las elecciones son en noviembre), el colombiano también podría marcharse.

"Colombia no me ha tocado a mí, son solo rumores", afirmó el entrenador vallecaucano el pasado domingo en 'Radio Cooperativa', de Chile, cuando fue consultado sobre la posibilidad de regresar como seleccionador de la 'tricolor'.

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor y miembro del Comité Ejecutivo de la FCF, habló con la prensa chilena y ratificó a Rueda al reconocer que no han hecho contactos. Es una posibilidad, pero está muy lejana.

Publicidad

Dunga: el entrenador brasileño es el más nuevo de los candidatos. Según pudo conocer Golcaracol.com, Dunga habría autorizado a un grupo de empresarios a entablar contactos con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. En los próximos días habrá una reunión clave.

Vea acá: Dunga, un nombre que aparece en escena como candidato para ser técnico de la Selección Colombia

Publicidad

Guus Hiddink: el experimentado técnico holandés, de 71 años, fue nombrado como nuevo entrenador de la Selección de China Sub-21 y automáticamente salió de la baraja de candidatos. Ya no es una opción.

Carlos Queiroz: según 'Blu Radio', Ramón Jesurún, presidente de la FCF, se reunió este lunes en Londres con el entrenador portugués, durante la gala de los premios The Best.

Queiroz es el actual entrenador de la Selección de Irán y tiene contrato hasta febrero de 2019. De hecho, será quien dirija al combinado iraní en la Copa Asiática de Naciones, del 5 de enero al 1 de febrero.

Roberto Martínez: el español negó este lunes desde Londres haber tenido contacto con miembros de la FCF para llegar al banquillo de la Selección Colombia y dijo también que no busca opciones.

Publicidad

Cabe señalar que Martínez fue uno de los candidatos que había sonado para reemplazar a José Pékerman, después de llegar a las semifinales del Mundial de Rusia 2018 con Bélgica.

Zlato Dalic: Davor Suker, presidente de la Federación de Croacia, aseguró el pasado mes de agosto que Zlato Dalic, el entrenador que llevó a los balcánicos a la final del Mundial de Rusia 2018, seguirá en su cargo.

Publicidad

Dalic tuvo diferencias con la Federación de ese país y se avizoraba su salida, pero, al parecer, ya habría limado asperezas con los directivos y tiene su cabeza puesta cien por ciento en los próximos desafíos con Croacia.

Lea también: Carlos Queiroz tuvo contactos con dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol

Gerardo Martino: el argentino, actualmente en el Atalanta United estadounidense, reconoció a principios de septiembre que nadie se ha comunicado con él, pero que le “agrada ser una posibilidad”.

Martino también es candidato para dirigir a la selección de su país, que se encuentra sin seleccionador y con un abanico de posibilidades.

Publicidad

Esta no es la primera vez que ‘El Tata’ suena para dirigir la ‘tricolor’, en el pasado también fue sondeado e incluso llegó a reunirse con directivos de la Federación, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

En cuanto al nuevo técnico de Colombia hay más dudas que certezas y con este panorama lo único claro es que Arturo Reyes dirigiría al seleccionado nacional del 11 y 16 de octubre frente a Estados Unidos y Costa Rica, en territorio nortemaericano.

Publicidad