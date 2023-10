Camilo Vargas, héroe y villano en el empate 2-2 de Colombia frente a Uruguay

Hasta el minuto 85, Camilo Vargas había mostrado seguridad, se veía bien en los balones aéreos en contra, un achique envidiable y no temió a salir de su portería cuando fue necesario. No obstante, el '12' en el arco de la Selección Colombia cometió una falta 'infantil' a falta de cinco minutos de los 90 reglamentarios a Maximiliano Araújo en el área y el árbitro no dudó en marcar penalti para la 'celeste'. Fue un empate 2-2 final.

Esa falta significó que el bogotano recibiera su segunda amarilla del compromiso. Así las cosas, dejó a la 'tricolor' con 10 hombres en campo. Néstor Lorenzo tuvo que mover el banco, sacar a Jhon Arias y darle ingreso al guajiro Álvaro Montero.

Camilo Vargas era el número '1' en el arco de la 'tricolor' en estas Eliminatorias Sudamericanas, y hasta el momento, previo a esa acción desafortunada, el guardameta bogotano no había defraudado y había tenido grandes actuaciones más que majestuosas bajo los tres palos.

Frente a los 'charrúas' fue figura hasta esa acción con épicas intervenciones, tuvo dos sensacionales en el primer tiempo, y en la segunda parte, también mantuvo el foco en su portería para evitar que los delanteros de Uruguay quedaran de cara a su arco.

Así fue como antes de la media hora en el estadio Metropolitano, Vargas Gil le dijo que no a Brian Rodríguez, quien quedó de cara al arco con el arquero de Colombia, el cual salió rápido, achicó el espacio y se quedó en dos tiempos con el balón. ¡Sensacional!

Luego fue al minuto 30 que estuvo más que atento a la jugada de Facundo Pallestri, y el '12' le negó el gol al 'charrúa'. Hasta ahí, Camilo Vargas era una de las figuras de la cancha.

Para la parte complementaria, el arquero del Atlas, de México, estuvo más que atento a las 'embestidas' de Darwin Núñez y compañía, que le apostaron al contraataque en el 'Metro'. Pero en esas opciones no dudó en poner sus puños o achicar de gran manera con su cuerpo y evitar que Uruguay anotara.

Pero a los 85 minutos, se llevó por delante a Maximiliano Araújo en el área y hasta allí pasó de ser héroe a villano. El juez central chileno le mostró la segunda amarilla y a las duchas. El bogotano estaba completando una gran tarde en el 'Coloso de la Ciudadela', que no acabó de buena manera con esa roja.