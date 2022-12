Carlos Bacca: “Son cosas que uno se guarda, pero a mí me faltó confianza del profe Pékerman”

El delantero del Villarreal concedió este jueves una entrevista y señaló que tuvo pocas oportunidades en el seleccionado nacional, cuando estuvo el entrenador argentino.

Carlos Bacca se mostró sincero este jueves y habló de José Pékerman, antiguo seleccionador colombiano, quien según él nunca le dio la confianza suficiente durante su proceso.

“Son cosas que uno se guarda, pero a mí me faltó esa confianza, es algo que nunca la tuve del profe, jugaba porque lo venía haciendo bien en mi equipo. Hubo momentos en la Selección en la que estaban lesionados Falcao y Jackson y solo estaba Bacca, me faltó esa confianza que necesita el delantero del día a día”, dijo de entrada el delantero del Villarreal, en charla con ‘ESPN Colombia’.

Además, contó las veces que pensó que sería titular en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, y al final terminó estando desde el banco de suplentes.

“Recuerdo que cuando iba a comenzar el Mundial de 2014 yo estuve de titular dos días antes y en una práctica de fútbol me sacaron a mí y metieron a Ibarbo, eso me dolió bastante”, dijo Carlos Bacca sobre el certamen orbital de hace seis años.

Luego, sobre el Mundial de 2018, contó que “contra Japón yo era el titular, cuando estábamos entrenando y la noche antes del partido el profe me llamó a su habitación, casi a la una de la mañana y me dijeron que iba a jugar Cuadrado, fue un momento duro, me dolió”.

Por último, señaló que en aquellas oportunidades se sintió muy mal y que “solo lo había vivido con mi familia, porque lloré antes del partido y en Brasil fue lo mismo porque había trabajado para ser titular”.

