Carlos ‘Gambeta’ Estrada: “Cada vez que veo el Colombia vs. Alemania me emociono mucho” Carlos ‘Gambeta’ Estrada: “Cada vez que veo el Colombia vs. Alemania me emociono mucho”. El exjugador habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre aquel encuentro del Mundial de Italia 1990, que terminó en un histórico empate 1-1.