Carlos Queiroz, con la mirada puesta en los jugadores que no tuvieron minutos frente a Japón El entrenador de la Selección Colombia dejará que varios de los futbolistas que no estuvieron en el encuentro anterior y que están convocados, puedan demostrar sus habilidades en el duelo de este martes, a las 6:00 a.m., en Seúl.