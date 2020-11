Carlos Queiroz: “Sebastián Villa estaba en la lista de 42 bloqueados, está en nuestro radar”

Este lunes, Carlos Queiroz atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa organizada por la Federación Colombiana de Fútbol y uno de los temas tocados fue el de la posible convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia .

Y es que el mediocampista de Boca Juniors había sonado en los últimos días para posiblemente estar entre los llamados por el director técnico, sin embargo, esto no fue así.

El mensaje de Queiroz a sus jugadores: "No hay privilegios, todos tienen que defender y atacar"

“Compartimos con Boca Juniors, la AFA y las autoridades sobre el caso de Villa y él estaba en la lista de los 42 que estaban bloqueados, después si está listo o no es otra cosa. Ayer jugó y veo a un jugador colombiano con mucha calidad, pero si está listo para jugar en Boca seguro será un jugador que estará en nuestro radar”, indicó Carlos Queiroz.

Sobre sí estaría bien llamar al jugador en medio de la polémica que está viviendo en Argentina, el entrenador fue contundente en su respuesta.

Selección Colombia: así es la situación personal de Dávinson Sánchez, según el DT Carlos Queiroz

Publicidad

"Esa pregunta no viene al caso, no es algo que estemos trabajando o intentamos solucionar. Es un tema que seguramente las autoridades lo tienen en consideración. Mi opinión importa, pero como ciudadano. Yo no soy una institución, soy entrenador de la Selección de Colombia. Villa es un jugador que juega bien en Boca Juniors y a mí me pagan para decidir si un jugador tiene calidad para venir a la Selección, llámese como se llame. Yo dejo que los medios e instituciones hagan su trabajo y respeto sus decisiones", concluyó Carlos Queiroz .