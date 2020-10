Selección Colombia: Carlos Queiroz puso en duda la llegada de Víctor Cantillo

Este viernes la Selección Colombia recibirá la visita de Venezuela, en la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, que usted podrá vivir en exclusiva a través del Gol Caracol.

Precisamente, Carlos Queiroz habló este martes en rueda de prensa sobre los cambios que ha tenido que realizar en su convocatoria. Un jugador que no está seguro de poder llegar a la ciudad de Barranquilla es Víctor Cantillo, quien era esperado en la noche, pero se ha retrasado.

“No sé si Víctor Cantillo pueda llegar a la convocatoria. Son varias bajas, pero saldremos con nuestra identidad, vamos a intentar salir fuertes, con muchas ganas de jugar bien al fútbol y tratar de obtener los tres puntos”, indicó el entrenador de la Selección Colombia.

Carlos Queiroz espera que el mediocampista del Corinthians pueda unirse al grupo, pero de no poder hacerlo, el portugués dijo que tiene variantes en ese puesto.

“Hay un problema, no estamos seguros por los protocolos si es posible que Víctor Cantillo llegue. El cuerpo médico piensa que sí puede viajar. Hoy no llegará, como esperábamos, pero tenemos soluciones, no estamos para crear problemas o especulaciones, mi trabajo es tener soluciones”, agregó el director técnico portugués.

