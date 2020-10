Carlos Queiroz: “Yo pienso que equipo que gana se debe cambiar para ser mejor”

Con total convencimiento de las capacidades de sus seleccionados. Así se vio a Carlos Queiroz en su conferencia ante los medios de comunicación. El timonel de la Selección Colombia confía en sus jugadores y toma sus reservas para enfrentar a Chile, desde las 7:30 p.m. (hora colombiana)

En el estadio Nacional de Santiago, se verán las caras ‘australes’ y colombianos, por la segunda fecha de las Eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022. El portugués, en rueda de prensa se refirió así sobre los jugadores concentrados en la capital chilena.

“Todos están listos para competir, todos están listos para ser titulares. En un partido en el que no debemos correr detrás de la pelota como contra Venezuela, por eso se tomaron las decisiones de los cambios; eso me ayudó en la recuperación de varios de los jugadores. Aprovecho para felicitar a los jugadores por su esfuerzo y entrega”, fue su primera intervención ante la pregunta formulada por el Gol Caracol.

Sobre la nómina inicialista de cara al partido contra Chile dijo: “eso de ‘equipo que gana no se cambia’, es una actitud conservadora del fútbol, yo pienso que equipo que gana debe cambiar para ser mejor. No se puede seguir con el sabor de la victoria del partido pasado, hay que procurar ser mejor; la mentalidad de ganar siempre trata de ser mejor en cada partido. Cuánto más ganas, más debes cambiar”.

No habló con precisión de jugadores titulares o suplentes para el duelo de segunda fecha de la clasificación: “no quiero dar ventaja, es algo que no me gusta. No quiero dar formaciones ya. Tengo 24 jugadores titulares. Confió en todos y todos tienen sed de ganar. Cuadrado está bien y aquí hay que decir que acá están los mejores jugadores de Colombia”.

Sobre cómo enfrentar a ‘la roja’ aseveró, el portugués aseguró que “las cosas más importantes en el partido con Chile es la confianza y jugar bien al fútbol; eso debe ser identidad para para Colombia. Debemos mantener el balón y eso lo logramos jugando bien; también lo hacemos atacando, atacando y atacando. Eso hemos hecho después del partido con Venezuela, intentando mejorar para jugar bien. El fútbol para mí es una cosa sencilla, a mí no me gusta complicarlo, me gusta que los jugadores entren al campo y disfruten”.

Añadió sobre el equipo de Reinaldo Rueda: “no hay pasos mágicos para vencer. Solamente hemos entrenado noche y en la mañana de este lunes. Este Chile que jugó contra Uruguay no sabemos si va a ser el mismo que va a jugar contra nosotros, no sé que va a pasar, pero sé una cosa y estoy pensando para Colombia, vamos a ajustar comportamientos. Vamos a enfrentar un partido difícil”.

La pelota rodará en Santiago entre Chile y la Selección Colombia desde las 7:30 p.m. y todo el país podrá disfrutar de la transmisión en la pantalla del Gol Caracol y GolCaracol.com.