“Celebramos mucho el triunfo contra Ecuador, luego de tantos años sin poder ganar allá”

Este sábado, por la pantalla del GolCaracol y GolCaracol.com, los colombianos podrán revivir el triunfo de la Selección frente a Ecuador que lo dejó cerca de la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

En aquel encuentro hubo un hombre clave en el ataque del combinado nacional, el atacante Miguel Ángel Borja, quien hoy hace parte de la plantilla del Junior de Barranquilla.

Borja, de 27 años, habló este viernes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y recordó cómo se preparó el partido frente a Ecuador en la altura de Quito.

“Es algo que no se borra, porque llegábamos a Ecuador con algo claro en la mente que era sumar, más allá de todo lo que sabíamos que teníamos cerca la clasificación. Sabíamos que jugar allá no era fácil, pero creo que después Dios nos dio ese triunfo y lo celebramos mucho, después de tantos años sin poder ganar allá”, aseguró Borja.'

Publicidad

"James Rodríguez no se merece el trato que le da Zidane, pero él igual no lo va a poner"

“Recuerdo que el partido anterior, contra Bolivia, el ‘profe’ me dejó por fuera, yo me quedé en la tribuna. Y llegamos a Bogotá, dos días antes de viajar, para adaptarnos a la altura, y el profe me dijo, ‘te vamos a preparar para que juegues, porque sabemos que has jugado en la altura’. Yo estaba trabajando en Bogotá y llegué a Ecuador con la firme intención de que podía aportarle a la selección”, agregó.

Por último, el atacante de Tierralta, Córdoba, dijo que el técnico José Néstor Pékerman lo motivó para hacer un buen partido en condición de visitante.

“Estaba tranquilo y sabía que tenía que esperar, que había compañeros en buen nivel. Después de que se me acercó, me dio gran felicidad y creo que le brindé lo mejor a la selección. Jugar en la altura no es fácil y desplegar un futbol físico allá no es fácil”, concluyó.