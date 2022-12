Christian Vieri: “No entiendo cómo Colombia no ha podido ganar un título con los jugadores que tiene”

El histórico exdelantero italiano habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre el combinado de nuestro país. Elogió a los futbolistas que fueron al Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018, y destacó a los hinchas colombianos.

Christian Vieri fue uno de los mejores jugadores durante la década de los noventa. En su momento, su trasferencia por más de 46 millones de euros de la Lazio al Inter fue la operación más costosa en la historia del fútbol.

Publicidad

Con esos antecentes y sus casi 300 goles durante 20 años de carrera, el histórico goleador italiano se presentó a la entrevista con GolCaracol.com, para hablar de todo; empezando por su percepción por el fútbol colombiano y la Selección que dirige Carlos Queiroz.

Christian Vieri: "James Rodríguez es un gran jugador, pero tiene que ir a un equipo donde sea feliz"

“Colombia tiene grandes jugadores: Luis Muriel, Duván Zapata, Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez. Cuando yo pienso eso, no entiendo cómo no han podido ganar algo importante; algún título como la Copa América o llegar a la semifinal de un Mundial. No todos tienen los futbolistas que ustedes tienen”, afirmó ‘Bobo’, como es conocido en el mundo del fútbol.

Sin embargo, a la hora de hablar sobre los ‘cafeteros’ que marcan la diferencia en el fútbol europeo; tuvo un aparte para Juan Guillermo Cuadrado, de quien habla con conocimiento de causa, pues supo quedar campeón con la Juventus en 1997; compartiendo con jugadores como Alessandro Del Piero y Zinedine Zidane.

Publicidad

“Cuadrado, por ejemplo, es un futbolista que ha sabido triunfar en Juventus. Puede jugar bien en cualquier posición del campo y eso es importante para cualquier entrenador”, agregó.

Controlada la pandemia, Corea del Sur inicia su liga con un colombiano: “Somos un ejemplo para el mundo”

Publicidad

Finalmente, el exjugador de Atlético de Madrid, Juventus, Milan y entre otros; no reparó en elogios al referirse a los seguidores de nuestro país.

“La hinchada de Colombia es un espectáculo. Siempre que juegan uno solo puede ver ese amarillo en los estadios. Así ha sido en los últimos mundiales. Muestran una pasión increíble y se nota que aman al equipo con el corazón”, concluyó.