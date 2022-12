Cinco reflexiones tras la salida de José Pékerman de la Selección Colombia (OPINIÓN)

Lo más importante es que el entrenador argentino dejó un legado, unos futbolistas grandes y mentalizados y con esa base los dirigentes tendrán que escoger el DT idóneo para llegar al banquillo del seleccionado colombiano.



No se puede negar la importancia de José Pékerman para el renacimiento a nivel mundial de la Selección Colombia. Sus dos clasificaciones a las Copas del Mundo de Brasil 2014 y y Rusia 2018 quedaron para la historia y el argentino dejó un punto muy alto, que seguramente no será para nada fácil de superar. Sin embargo, hay que hacer el duelo pronto y pensar en el futuro. ¡Gracias, José!

Ya sin Pékerman en el banquillo, los más importantes están en Miami. Los jugadores, los que mandan en la cancha, se están preparando ya para los partidos preparatorios frente a Venezuela y Argentina. Y si algo dejó Pékerman fue a futbolistas grandes, con experiencia, que creen en sus condiciones futbolísticas y que están codo a codo con los mejores del mundo en ligas como las de Inglaterra, España, Alemania y Francia, entre otras. Hay una base y el DT que venga no arrancara de cero.

Lea acá: Ramón Jesurún tras la salida de José Pékerman: ''No tenemos plan B, ni plan C''

Ahora el balón lo tienen en su poder los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, ya que deben elegir a un entrenador que tenga buen manejo de grupo, al que nuestras figuras le crean y le copien el mensaje, que sea un gran líder y estratega; pero también lo más cercano a un padre. Quizá lo mejor que hizo el argentino fue tener la muñeca suficiente para nunca perder el control del grupo, evitando trascendidos, escándalos o similares.

Publicidad

Ya con Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio con trabajos fijos a nivel de selecciones en Chile y Paraguay, respectivamente; no estaría de más echarle un ojo y considerar el nombre de Luis Fernando Suárez. Y no por su campañón actual con La Equidad; sino por su pasado con experiencia mundialista con Ecuador y Honduras, sin tacha en su hoja de vida y con conocimiento comprobado. Además, buen señor y serio en su trabajo.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados



Pero si no quieren a Suárez. No estaría mal que en pro de buscar al mejor entrenador para la querida Selección Colombia, se dejara en el interinato a Arturo Reyes para los juegos de las fechas Fifa de octubre e incluso en noviembre, mientras que se hace un juicioso trabajo de escogencia por parte de la Federación. Para tamaña decisión, no debe haber ni afanes, ni mucho menos presiones.