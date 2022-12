Colombia, a ganar puntos en Quito para cambiarlos por millas rumbo al Mundial

Contra Ecuador es uno de los duelos clave en este remate de Eliminatoria: entre rivales directos, las unidades suman y restan al mismo tiempo, en la tabla de posiciones.

Esta es la probable formación de Colombia, para enfrentar a Ecuador En el camino que conduce de Colombia a Rusia se dibuja una escala previa en Quito. Es la parada técnica obligatoria que debe hacer el avión que dirige el técnico argentino José Pékerman. Es el mapa de ruta a seguir para tomar más altura en la Eliminatoria. En el Atahualpa los puntos se venden como millas para el Mundial.

Luego de derrotar 1-0 a Bolivia en Barranquilla, la Selección se recargó de combustible. En la maleta lleva un triunfo que lo anima, mientras que Ecuador se varó contra Paraguay (2-1). Este martes el destino parece más hostil, pues hace 20 años que no se gana en la capital ecuatoriana. No será fácil, nadie espera que lo sea, pero los jugadores colombianos tienen suficientes horas de vuelo bajo tormenta para hacerlo posible.

“En la altura hay que hacer un juego inteligente. Sabemos que ese es un factor importante pero siendo inteligentes y llevando a cabo el plan que tenemos creo que podemos hacer un buen partido”, dijo Carlos Sánchez, uno de los pasajeros habituales en la titular colombiana.

En Ecuador, Pékerman y su grupo no pasará desapercibido. Los tienen estudiados. En la cancha no serán turistas. Al contrario. No les facilitarán nada. Colombia “es una selección que se ha hecho muy pero muy fuerte. Creo que tiene jugadores muy desequilibrantes de la mitad del campo hacia adelante, en la parte de atrás siempre han sido muy sólidos", destacó el defensa local Walter Ayoví.

En la carta de navegación para Quito están apuntados los tres puntos. Inclusive uno serviría. Es un duelo con un rival directo en la clasificación, por lo que los puntos suman y restan al mismo tiempo. Sumar es la clave. De eso depende que el viaje al Atahualpa sea una escala y no un destino final. Tenemos tripulación para lograrlo.

Posibles alineaciones:

Ecuador: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Luis Caicedo, Walter Ayoví; Antonio Valencia, Ángel Mena, Jefferson Montero, Matías Oyola, Enner Valencia; y Felipe Caicedo. Director técnico: Gustavo Quinteros.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Cristian Zapata, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Daniel Torres, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; y Carlos Bacca. Director técnico: José Pékerman.