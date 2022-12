No, gracias.

Colombia vs. Chile, no se pierda el duelo de preparación de los nuestros en Gol Caracol Este sábado, desde las 11:00 a.m., usted podrá ver el compromiso preparatorio de a ‘tricolor’ contra ‘la roja’, en el estadio Pérez Rico, de Alicante, España, y por la pantalla de Gol Caracol.